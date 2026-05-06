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समंदर को चीरकर इंसान ने बनाया 970 sq km का आइलैंड, 4,00,000 लोग रहते हैं यहां! दुबई, चीन, अमेरिका नहीं...

क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड दुबई या चीन में नहीं बल्कि नीदरलैंड में है. 970 वर्ग किमी में फैला फ्लेवोपोलर 4 लाख से अधिक लोगों का घर है. जानें इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग और इतिहास.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 06, 2026, 03:09 PM IST
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समंदर को चीरकर इंसान ने बनाया 970 sq km का आइलैंड, 4,00,000 लोग रहते हैं यहां! दुबई, चीन, अमेरिका नहीं...

Worlds Largest Man Made Island: जब भी हम दुनिया के सबसे बड़े और मैन-मेड आइलैंड यानी मानव निर्मित द्वीपों की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में दुबई का पाम जुमेराह या चीन के प्रोजेक्ट्स आते हैं. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड इनमें से कहीं नहीं है. यह चमत्कार यूरोप के देश नीदरलैंड में स्थित है, जिसका नाम है फ्लेवोपोलर.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

नीदरलैंड का फ्लेवोपोलर 970 वर्ग किलोमीटर (लगभग 374.5 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है. यह इतना बड़ा है कि इसे अधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है. ताज्जुब की बात यह है कि आज यहां 4,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और अपनी जिंदगी बिता रहे हैं.

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समंदर को सुखाकर बनाया गया आइलैंड

इस विशाल भूभाग का निर्माण 1919 में शुरू हुए 'ज़ुइडरज़ी प्रोजेक्ट' (Zuiderzee Project) के तहत किया गया था. डच इंजीनियरों ने बांधों और पंपों का उपयोग करके समंदर के पानी को बाहर निकाला और सूखी जमीन तैयार की. यह द्वीप तीन ताजे पानी की झीलों गूइमीर, केटेलमीर और वेलुवेमीर से घिरा हुआ है, जो इसे तकनीकी रूप से एक द्वीप बनाता है.

इंसानी हाथों से बने इस आइलैंड को पूरी तरह तैयार होने में 6 दशक से भी ज्यादा का समय लगा. सबसे पहले 1932 में 'अफस्लुइतडिज्क' (Afsluitdijk) नामक 32 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया, जिसने खारे पानी के प्रवेश को रोका. इसके बाद, 1957 में पूर्वी फ्लेवोपोलर और 1968 में दक्षिणी फ्लेवोपोलर पानी से बाहर आए. इन दोनों ने मिलकर आज के फ्लेवोपोलर का आकार लिया.

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शून्य से बसाया गया पूरा प्रांत

1 जनवरी 1986 को फ्लेवोलैंड आधिकारिक तौर पर नीदरलैंड का 12वां और सबसे युवा प्रांत बना. यह पूरा प्रांत पूर्व में समंदर की तलहटी था जिसे इंसानों ने रहने लायक बनाया. आज यहां लेलीस्टैड और अल्मेरे जैसे आधुनिक शहर बसे हुए हैं, जो बढ़ती आबादी को सहारा दे रहे हैं. फ्लेवोपोलर सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक सीख है. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री स्तर बढ़ रहा है, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश इस 'डच मॉडल' का अध्ययन कर रहे हैं. डच लोगों ने साबित कर दिया कि अगर सही तकनीक और इच्छाशक्ति हो, तो समंदर को समस्या के बजाय समाधान बनाया जा सकता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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