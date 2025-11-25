कद्दू से बना दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट! मशहूर सिंगर की तस्वीर ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

अब तक आपने पोट्रेट पेंट या पेंसिल से बनते देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी खाने वाले कद्दू से किसी का चेहरा उकेरा हुआ देखा है? अगर नहीं, तो आज यह अनोखा कारनामा जरूर जान लीजिए. कद्दू से बनाई गई एक ऐसी पोट्रेट जिसने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया. यह पोट्रेट जितनी अनोखी है, उतनी ही भावुक कहानी से भी जुड़ी है. आइए जानते हैं इस अनोखी कला, इसके पीछे की मेहनत और उस दिग्गज कलाकार के बारे में जिसके नाम यह रिकॉर्ड समर्पित किया गया है.

कद्दू से बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी पोट्रेट

कद्दू और स्क्वैश से तैयार की गई यह विशाल पोट्रेट मशहूर रॉक सिंगर ओजी ऑस्बोर्न की है. इंग्लैंड के साउथेम्प्टन स्थित सनीफील्ड्स फार्म ने सैकड़ों कद्दू और स्क्वैश का इस्तेमाल कर ‘प्रिंस ऑफ डार्कनेस’ के नाम से पहचाने जाने वाले ओजी को एक अनोखी श्रद्धांजलि दी. करीब 2,281 वर्ग फीट में फैली यह रंगीन मोज़ेक कला इतनी विशाल और बारीकी से बनाई गई कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कुकुर्बिटा मोज़ेक बन गई. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

कौन थे ओजी ऑस्बोर्न

ओजी ऑस्बोर्न रॉक म्यूजिक के सबसे बड़े नामों में से एक थे. वे मशहूर बैंड ब्लैक सब्बाथ के लीड सिंगर रहे और हेवी मेटल संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. Iron Man, Paranoid, Crazy Train जैसे गाने आज भी दुनिया भर के म्यूजिक प्रेमियों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. 22 जुलाई 2025 को 76 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. उनकी बेटी द्वारा दायर मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उन्हें कोरोनरी धमनी रोग और पार्किंसंस से जुड़ी समस्याएँ थीं. उनके जाने से संगीत जगत में गहरा शोक छा गया था.

भावुक समारोह में किया गया अनावरण

इस विशाल मोज़ेक का अनावरण एक बेहद भावुक माहौल में किया गया. कार्यक्रम में ओजी की पत्नी शेरोन ऑस्बोर्न और बेटी केली ऑस्बोर्न मौजूद थीं. अनावरण के क्षण में शेरोन भावुक हो गईं और कहा कि यह श्रद्धांजलि ओजी की यादों को हमेशा जीवंत रखेगी. फार्म के मालिकों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया. अलग-अलग रंग और आकार के स्क्वैश को इस तरह जोड़ा गया कि ओजी की पहचान. उनकी मुस्कान, लंबे बाल और चमकती आंखें. बिल्कुल साफ नजर आएँ. इस कला को देखकर लोग हैरान रह गए.