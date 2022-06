ये हैं दुनिया के सबसे छोटे 'गोल्ड स्मगलर्स', सोना चुराने के लिए किया ऐसा काम! होश उड़ाने वाला Video आया सामने

Tiny Gold Smugglers: अब तक आपने चोरी की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा. कई बार सीसीटीवी फुटेज से चोर पकड़ में आ जाते हैं तो कई बार सालों तक केस चलने पर भी आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर रहते हैं. आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सोने की चेन (Gold Chain) चोरी होने का पूरा फुटेज है. लेकिन इस वायरल वीडियो (Viral Video) को देखने के बाद भी आप मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाएंगे.

सोने की चेन लेकर भागी चीटियां

देश में स्मगलिंग (Smuggling) को रोकने के लिए काफी कड़े कानून (Law) बनाए गए हैं. स्मगलर्स (Smugglers) को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए कड़ा प्रावधान है. लेकिन क्या हो अगर स्मगलिंग का फुटेज (Smuggling Video) देख लेने के बावजूद पुलिस चोरी के मुख्य आरोपी को पकड़ ही न पाए? आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा अक्सर हैरतअंगेज वीडियो शेयर करते हैं. इस बार उन्होंने दुनिया के सबसे छोटे स्मगलर्स का एक वीडियो शेयर किया है.

Tiny gold smugglers

The question is,under which section of IPC they can be booked? pic.twitter.com/IAtUYSnWpv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 28, 2022