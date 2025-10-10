बाप रे... ये भुट्टे हैं या पेड़? यहां उगते हैं दुनिया के सबसे लंबे भुट्टे, इन्हें तोड़ने में मजदूरों की हो जाती है हालत खराब

मेक्सिको के नायारित राज्य में बसा छोटा सा कस्बा जाला दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है. हरे-भरे खेतों के बीच स्थित इस इलाके में सीबोरूको ज्वालामुखी की छाया है, जिसकी मिट्टी में उगते हैं दुनिया के सबसे लंबे भुट्टे. यहां की “जाला लैंडरेस” नामक प्राचीन मकई की प्रजाति इतनी विशाल होती है कि उसके भुट्टे इंसान के आधे शरीर जितने लंबे निकलते हैं! पर्यटक सिर्फ इन ‘जाइंट कॉर्न’ को देखने दूर-दूर से यहां आते हैं.

भुट्टों का त्योहार: जाला कॉर्न फेस्टिवल 2025

हर साल अगस्त में जाला में कॉर्न फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है. 2025 में यह आयोजन 3 से 15 अगस्त तक चला. रंग-बिरंगे स्टॉल्स, लोकनृत्य और संगीत से पूरा शहर सज गया था. सबसे बड़ा आकर्षण था “भुट्टों की प्रतियोगिता.” स्थानीय किसान जोस मैनुअल गोमेज़ रॉड्रिग्ज़ ने इस बार लगभग 40 सेंटीमीटर लंबे और 1.2 किलो वजनी भुट्टे से सभी को चौंका दिया. यह बाजार में मिलने वाले औसत भुट्टे से लगभग दोगुना बड़ा था. वहीं, दूसरे नंबर पर आया भुट्टा 39.5 सेंटीमीटर लंबा था, जिसने 2019 के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

ज्वालामुखी की राख है उपजाऊ मिट्टी का राज

जाला के खेतों की खासियत है सीबोरूको ज्वालामुखी की राख, जो मिट्टी को अद्भुत रूप से उपजाऊ है. राख में मौजूद पोटैशियम, फॉस्फोरस और खनिज भुट्टों को असामान्य रूप से बड़ा बना देते हैं. यही वजह है कि जाला लैंडरेस प्रजाति को “जाइंट कॉर्न” कहा जाता है. सदियों से किसान इसे पारंपरिक तरीके से उगाते आ रहे हैं. हालांकि, अब यह गौरव धीरे-धीरे खतरे में है, क्योंकि हाइब्रिड बीजों की खेती तेजी से बढ़ रही है.

धीमी फसल, कम पैदावार, लेकिन अनोखा स्वाद

जाला लैंडरेस मकई को उगाने में 8 से 10 महीने लगते हैं, जबकि हाइब्रिड किस्में तीन से चार महीने में तैयार हो जाती हैं. पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होती है. इसलिए कई किसान अब व्यावसायिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं. लेकिन जाला लैंडरेस का स्वाद, खुशबू और बनावट इतनी अनोखी है कि इसे खाने वाले भूल नहीं पाते. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मकई सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है.