ये है दुनिया का सबसे गहरा एस्केलेटर, शख्स बोला- पाताल लोक में जा रहा हूं

Viral Video: सोशल मीडिया पर अनोखे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो ऐसे होते हैं जो चौंका देते हैं. आपने सबसे बड़ी सड़क, सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने सबसे लंबे एस्केलेटर के बारे में सुना है. सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर है. चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं.

नीचे जाने में कितना समय लगा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का बहुत लंबे एस्केलेटर से नीचे की ओर जा रहा है और वो बताता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर है जो कि चीन में मौजूद है. वो इस एस्केलेटर को पाताल लोक की सीढ़ियां बताता है, क्योंकि उस शख्स के मुताबिक ये सबसे ज्यादा गहराई में लेकर जाता है. वीडियो शुरू होते ही ये शख्स कहता है, "स्वर्ग की सीढ़ियां तो आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं आपको आज पाताल लोक की सीढ़ियां दिखाता हूं, क्योंकि इतनी नीचे तो पाताल लोक ही होगा." इसके बाद वीडियो में दिखता है कि ये लड़का बहुत लंबे एस्केलेटर पर चढ़ जाता है और नीचे की ओर जाने लगता है. नीचे जाने में उसे 3 मिनट का समय लगता है. दूर से गहराई देखने में बिल्कुल किसी खाई की तरह लगती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "ये जमीन से नीचे नहीं, बल्कि कहीं ऊपर से जमीन की तरफ आ रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "जमीन के अंदर नहीं भाई ये बिल्डिंग ही ऊंची है." तीसरे यूजर ने लिखा, "अगर ये इंडिया में होता तो साल के 10 महीने रिपेयरिंग करनी पड़ती."

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kaash_chaudhary नाम के वेरिफाइड अकाउंट से डाला गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.