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एनाकोंडा भी इसके आगे बच्चा है! इंडोनेशिया में मिला दुनिया का सबसे लंबा सांप; लंबाई जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

World’s Longest Snake: इंडोनेशिया में मिला 23 फीट 8 इंच लंबा रेटिकुलेटेड अजगर दुनिया का सबसे लंबा ज्ञात सांप माना गया है. 'इबू बैरन' नाम के इस सांप का वजन 96.5 किलो है. सुलावेसी में मिले इस अजगर का रिकॉर्ड दर्ज हुआ और विशेषज्ञों ने इसकी ताकत व विशाल आकार को बेहद खास बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:49 PM IST
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एनाकोंडा भी इसके आगे बच्चा है! इंडोनेशिया में मिला दुनिया का सबसे लंबा सांप; लंबाई जानकर फटी रह जाएंगी आंखें

इंडोनेशिया के घने जंगलों से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है. कहा जा रहा है कि यहां एक ऐसा विशाल सांप मिला है, जो आम अजगरों से कहीं ज्यादा लंबा और भारी है. इस सांप की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. खास बात यह है कि यह सिर्फ लंबाई में ही नहीं, बल्कि वजन और ताकत में भी बेहद खतरनाक माना जा रहा है. यही वजह है कि इस अनोखे सांप को दुनिया का सबसे लंबा ज्ञात सांप बताया जा रहा है.

क्या है इस सांप की असली पहचान?

रेटिकुलेटेड अजगर दुनिया के सबसे लंबे सांपों में गिना जाता है और आमतौर पर इसकी लंबाई 10 से 20 फीट के बीच होती है. लेकिन इंडोनेशिया में मिला यह खास अजगर इस औसत से कहीं आगे निकल गया है. इसकी लंबाई 23 फीट 8 इंच मापी गई है, जो इसे अब तक का सबसे लंबा ज्ञात सांप बनाती है. बताया जा रहा है कि यह एक मादा अजगर है, जिसका शरीर एक बड़े डिलीवरी ट्रक जितना लंबा दिखाई देता है. इसकी इसी असाधारण लंबाई के कारण इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है.

कहां और कैसे मिला ये विशालकाय सांप?

यह अजगर साल 2025 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मारोस क्षेत्र में देखा गया था. दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह सांप पूरी तरह से बेहोश और ढीला होता है, तो इसकी लंबाई करीब 10 प्रतिशत तक और बढ़ सकती है. यानी असल में यह लगभग 26 फीट तक लंबा हो सकता है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से गिनीज बुक की टीम ने इसे बेहोश करके नहीं मापा. इसके बावजूद इसकी दर्ज लंबाई ही इसे दुनिया का रिकॉर्डधारी सांप बनाने के लिए काफी है.

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कितना भारी है यह अजगर?

इस विशाल सांप का नाम 'इबू बैरन' रखा गया है, जिसका मतलब होता है ‘उच्च सामाजिक स्थिति वाली महिला’. इसकी लंबाई जितनी चौंकाने वाली है, उतना ही इसका वजन भी है. इसका वजन करीब 96.5 किलोग्राम बताया गया है, जो एक विशाल पांडा के बराबर होता है. इसका वजन मापने के लिए खास तराजू का इस्तेमाल किया गया, जिनसे आमतौर पर चावल की बोरियां तौली जाती हैं. वर्तमान में इसकी देखरेख स्थानीय संरक्षणवादी बुडी पुरवांतो कर रहे हैं, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए एक अभयारण्य बनाया है.

किसने खोजा और कैसे हुआ परीक्षण?

इस विशाल अजगर को सबसे पहले बुडी पुरवांतो ने देखा था और तुरंत उसे बचाने पहुंच गए थे. बाद में इस सांप का मूल्यांकन वन्यजीव विशेषज्ञ डियाज नुग्राहा ने किया, जो बोर्नियो के कालीमंतन क्षेत्र से हैं. उनके साथ अन्वेषक और फोटोग्राफर राडू फ्रेंटियू भी शामिल थे. दोनों ने मिलकर इस सांप का दस्तावेजीकरण किया. विशेषज्ञों के अनुसार, जब यह अजगर अपने शिकार को निगलता है, तो उसका शरीर और भी ज्यादा फैल जाता है. फ्रेंटियू के मुताबिक, इसकी हर मांसपेशी ताकत का प्रतीक है, जो इसे और भी खतरनाक बनाती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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