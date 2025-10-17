गिरगिट भी फेल! दुनिया का वो 'जादुई पहाड़', जो पलक झपकते ही लाल से हो जाता है पीला, कहीं आपसे मिस न हो जाए ये जगह!

Mysterious Rock: पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जो किसी रहस्य या खासियत के कारण फेमस हैं. ऑस्ट्रेलिया के बीचों-बीच रेगिस्तान में एक ऐसी विशाल चट्टान है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इसका नाम है उलुरु (Uluru), जिसे पहले आयर्स रॉक (Ayers Rock) भी कहा जाता था. यह चट्टान किसी गिरगिट की तरह दिन में कई बार अपना रंग बदलती है, और यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि दूर-दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं. इस रहस्य को लेकर लोग काफी

चट्टान का रंग बदलने का रहस्य

उलुरु चट्टान एक विशालकाय मोनोलिथ (Monolith) यानी एक ही पत्थर की बनी पहाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र (Northern Territory) में स्थित है. यह यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों (World Heritage Site) में भी शामिल है. यह चट्टान सुबह से लेकर शाम तक, यहां तक कि अलग-अलग मौसम में भी अपना रंग बदलती रहती है. इसका सामान्य रंग तो लाल या जंग-जैसा गहरा नारंगी होता है, लेकिन जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यह अपने असली रंग से बदलकर कभी गहरा लाल, कभी बैंगनी (Purple), कभी गुलाबी (Pink), तो कभी चमकीला नारंगी दिखाई देती है.

सबसे बड़ा बदलाव

रंग बदलने का सबसे खास नजारा सूर्योदय (Sunrise) और सूर्यास्त (Sunset) के समय होता है. सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चट्टान जलते हुए आग के गोले की तरह दिखती हैं और शाम को सूरज ढलते ही यह एक सुंदर जादुई नारंगी या गुलाबी रंग ले लेती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण?

उलुरु का रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो इसकी खास बनावट की वजह से होती है. यह चट्टान मुख्य रूप से बलुआ पत्थर (Sandstone) से बनी है, जिसमें लोहे के खनिज (Iron Minerals) की मात्रा बहुत ज्यादा है. इन लोहे के खनिजों में हवा और पानी के संपर्क से जंग (Rust) लग जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीकरण कहते हैं. इसी जंग या हेमेटाइट (Hematite) के कारण चट्टान का रंग लाल-नारंगी होता है. जब सूर्य की किरणें (Light Rays) दिन के अलग-अलग समय में इस चट्टान पर पड़ती हैं, तो किरणों के कोण (Angle) और वातावरण में मौजूद धूल और नमी की वजह से रंगों का बिखरना (Scattering of Colors) अलग-अलग होता है. इसी कारण यह चट्टान हर पल अलग रंग की दिखाई देती है.

उलुरु से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

माना जाता है कि यह चट्टान लगभग 50 करोड़ साल पुरानी है. यह चट्टान स्थानीय आनांगु (Anangu) आदिवासी लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है. वे इसे सदियों से पूजते आए हैं और इसकी सतह पर कई प्राचीन कलाकृतियां (Ancient Paintings) भी मौजूद हैं. यह एक विशाल अंडाकार पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 348 मीटर (करीब 1142 फीट) है और इसका घेरा 9.4 किलोमीटर है. इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर भी धंसा हुआ है.