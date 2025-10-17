Advertisement
गिरगिट भी फेल! दुनिया का वो 'जादुई पहाड़', जो पलक झपकते ही लाल से हो जाता है पीला, कहीं आपसे मिस न हो जाए ये जगह!

Mysterious places in world: दुनिया में रहस्यों से भरी जगहों की कोई कमी नहीं है. यहां आपको एक से बढ़कर एक ऐसी रहस्यमयी जगहें मिल जाएंगी, जो दुनिया भर के लोगों के लिए हैरानी का विषय बन जाती हैं. आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी जगह के बारे में बताएंगे, जो पल-पल अपना रंग बदलती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:24 PM IST
गिरगिट भी फेल! दुनिया का वो 'जादुई पहाड़', जो पलक झपकते ही लाल से हो जाता है पीला, कहीं आपसे मिस न हो जाए ये जगह!

Mysterious Rock: पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जो किसी रहस्य या खासियत के कारण फेमस हैं. ऑस्ट्रेलिया के बीचों-बीच रेगिस्तान में एक ऐसी विशाल चट्टान है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इसका नाम है उलुरु (Uluru), जिसे पहले आयर्स रॉक (Ayers Rock) भी कहा जाता था. यह चट्टान किसी गिरगिट की तरह दिन में कई बार अपना रंग बदलती है, और यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि दूर-दूर से टूरिस्ट इसे देखने आते हैं. इस रहस्य को लेकर लोग काफी 

चट्टान का रंग बदलने का रहस्य
उलुरु चट्टान एक विशालकाय मोनोलिथ (Monolith) यानी एक ही पत्थर की बनी पहाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र (Northern Territory) में स्थित है. यह यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों (World Heritage Site) में भी शामिल है. यह चट्टान सुबह से लेकर शाम तक, यहां तक कि अलग-अलग मौसम में भी अपना रंग बदलती रहती है. इसका सामान्य रंग तो लाल या जंग-जैसा गहरा नारंगी होता है, लेकिन जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यह अपने असली रंग से बदलकर कभी गहरा लाल, कभी बैंगनी (Purple), कभी गुलाबी (Pink), तो कभी चमकीला नारंगी दिखाई देती है.

सबसे बड़ा बदलाव
रंग बदलने का सबसे खास नजारा सूर्योदय (Sunrise) और सूर्यास्त (Sunset) के समय होता है. सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो चट्टान जलते हुए आग के गोले की तरह दिखती हैं और शाम को सूरज ढलते ही यह एक सुंदर जादुई नारंगी या गुलाबी रंग ले लेती है.

इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण?
उलुरु का रंग बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो इसकी खास बनावट की वजह से होती है. यह चट्टान मुख्य रूप से बलुआ पत्थर (Sandstone) से बनी है, जिसमें लोहे के खनिज (Iron Minerals) की मात्रा बहुत ज्यादा है. इन लोहे के खनिजों में हवा और पानी के संपर्क से जंग (Rust) लग जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीकरण कहते हैं. इसी जंग या हेमेटाइट (Hematite) के कारण चट्टान का रंग लाल-नारंगी होता है. जब सूर्य की किरणें (Light Rays) दिन के अलग-अलग समय में इस चट्टान पर पड़ती हैं, तो किरणों के कोण (Angle) और वातावरण में मौजूद धूल और नमी की वजह से रंगों का बिखरना (Scattering of Colors) अलग-अलग होता है. इसी कारण यह चट्टान हर पल अलग रंग की दिखाई देती है.

उलुरु से जुड़े कुछ रोचक तथ्य
माना जाता है कि यह चट्टान लगभग 50 करोड़ साल पुरानी है. यह चट्टान स्थानीय आनांगु (Anangu) आदिवासी लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है. वे इसे सदियों से पूजते आए हैं और इसकी सतह पर कई प्राचीन कलाकृतियां (Ancient Paintings) भी मौजूद हैं. यह एक विशाल अंडाकार पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 348 मीटर (करीब 1142 फीट) है और इसका घेरा 9.4 किलोमीटर है. इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर भी धंसा हुआ है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Uluru rocks changes colorMysterious Places in Worldtravel

