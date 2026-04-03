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इंसानों की नहीं, प्रेतों की है ये बस्ती! दुनिया की वो 5 जगहें जहां सूरज ढलते ही शुरू होता है 'मौत का खेल'

दुनिया में कई खतरनाक और रहस्यमयी जगहें हैं. उत्तराखंड की रूपकुंड झील में 9वीं सदी के यात्रियों की हड्डियां, ब्राजील का सांपों वाला स्नेक आइलैंड, राजस्थान का करणी माता मंदिर जहां काले चूहे पूजित हैं, तुर्कमेनिस्तान का जलता नरक का दरवाजा और मेक्सिको का डरावना आइलैंड ऑफ डॉल्स पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए बेहद चौंकाने वाले स्थल हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:34 AM IST
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इंसानों की नहीं, प्रेतों की है ये बस्ती! दुनिया की वो 5 जगहें जहां सूरज ढलते ही शुरू होता है 'मौत का खेल'

दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक वो जो शांत समुद्र किनारे छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं और दूसरे वो जिन्हें मौत के साये और रूहानी रहस्यों में रोमांच मिलता है. अगर आप दूसरे वर्ग में आते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. अक्सर कहा जाता है कि सफर हमारे नजरिए को बदलता है, लेकिन जब इसमें खौफ  का तड़का लग जाए, तो यह अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला बन जाता है. इंटरनेट और 'क्वोरा' जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया के कुछ ऐसे डरावने कोनों को उजागर किया है, जहाँ जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है. क्या आप तैयार हैं उन जगहों की सैर करने के लिए जहाँ कदम-कदम पर खौफनाक मंजर आपका इंतजार कर रहे हैं?

हिमालय की रूपकुंड झील 

भारत के उत्तराखंड में 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील है, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से भी कहा जाता है. इसे झील को रहस्यों का गढ़ भी कहां जाता है. 1942 में यहां एक फॉरेस्ट रेंजर ने सैकड़ों नरकंकाल देखे थे. जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तो यहां 200 से 300 लोगों की हड्डियां तैरती नजर आती हैं, जिनमें से कुछ पर आज भी मांस और बाल चिपके हुए हैं. वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा हुआ कि 9वीं सदी के आसपास तीर्थयात्रियों का एक समूह यहां भयंकर ओलावृष्टि की चपेट में आ गया था. क्रिकेट की गेंद जितने बड़े और लोहे जैसे सख्त ओलों ने उनके सिर और कंधों पर ऐसे वार किए कि पूरी की पूरी बस्ती वहीं खत्म हो गई. आज भी ये हड्डियां उस कयामत की गवाह हैं.

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ब्राजील का स्नेक आइलैंड

ब्राजील के साओ पाउलो से 33 किमी दूर स्थित इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे को दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है. यहां जाना सख्त मना है क्योंकि यहां 'गोल्डन लांसहेड' नाम के हजारों जहरीले सांपों का साम्राज्य है. कहा जाता है कि इस आइलैंड पर हर एक वर्ग मीटर में कम से कम एक सांप मौजूद है. इन सांपों का जहर इतना घातक होता है कि वह इंसानी मांस को पल भर में पिघला सकता है. इनका डंक किडनी फेलियर और ब्रेन हैमरेज जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा कर देता है. इंसानों को बचाने और सांपों के संरक्षण के लिए ब्राजील की नौसेना ने 1920 के दशक में ही इस आइलैंड को पूरी तरह सील कर दिया था.

राजस्थान का करणी माता मंदिर 

राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित करणी माता मंदिर श्रद्धा और डर का एक अनोखा संगम है. यहां करीब 20000 काले चूहे खुलेआम घूमते हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, ये चूहे देवी करणी माता के वंशजों का पुनर्जन्म हैं. भक्त इन्हें काबा कहते हैं और इन्हें दूध, अनाज और मिठाइयां खिलाई जाती हैं. ताज्जुब की बात यह है कि चूहों द्वारा कुतरा गया भोजन ही यहां श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है. लोगों का मानना है कि इन चूहों का जूठा खाने से सौभाग्य आता है. यह अनुभव उन लोगों के लिए बहुत अजीब हो सकता है जो साफ-सफाई और चूहों से डरते हैं, लेकिन यहां के लिए यह आस्था का अटूट हिस्सा है.

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तुर्कमेनिस्तान का नरक का दरवाजा

1971 में तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में सोवियत वैज्ञानिकों की एक चूक ने धरती पर 'नरक का दरवाजा' खोल दिया. तेल की ड्रिलिंग के दौरान पूरी जमीन धंस गई और एक विशाल प्राकृतिक गैस का गड्ढा बन गया. जहरीली मीथेन गैस को फैलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी, यह सोचकर कि यह कुछ हफ्तों में बुझ जाएगी. लेकिन चार दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा आज भी भयंकर आग की लपटों के साथ धधक रहा है. स्थानीय लोग इसे 'डोर टू हेल' कहते हैं. इसकी गर्मी और खौफनाक नजारा देखने के लिए आज भी हजारों साहसी पर्यटक यहाँ कैंपिंग करते हैं.

मेक्सिको का आइलैंड ऑफ डॉल्स 

मेक्सिको के जोचिमिल्को कैनाल के पास स्थित इल्हा दे लास मुनेकास किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा डरावना है. दशकों पहले यहां एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद द्वीप के केयरटेकर डॉन जूलियन को पानी में तैरती गुड़ियां मिलने लगीं. उस बच्ची की भटकती आत्मा को शांत करने के लिए जूलियन ने पेड़ों पर सैकड़ों टूटी-फूटी गुड़ियां लटका दीं. आज यहां पेड़ों पर सड़े-गले अंग और कटी हुई गर्दन वाली गुड़ियां लटकी हैं. स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये गुड़ियां आपस में फुसफुसाती हैं. खौफनाक बात यह है कि 2001 में जूलियन खुद उसी जगह डूबे हुए मिले, जहां उस बच्ची की मौत हुई थी. तब से यह जगह प्रेतों की बस्ती मानी जाती है.

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वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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