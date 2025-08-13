दुनिया का सबसे महंगा टीपॉट, 24,00,00,000 रुपये है कीमत; जड़े हैं 1658 हीरे और हाथी दांत!
दुनिया का सबसे महंगा टीपॉट, 24,00,00,000 रुपये है कीमत; जड़े हैं 1658 हीरे और हाथी दांत!

Worlds most expensive teapot: दुनिया के सबसे महंगे टीपॉट की कीमत इतनी है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे. इसमें 1658 हीरे और 386 माणिक जड़े हैं. इसको तैयार करने में 18-कैरेट सोने का भी इस्तेमाल किया गया है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:34 PM IST
दुनिया का सबसे महंगा टीपॉट, 24,00,00,000 रुपये है कीमत; जड़े हैं 1658 हीरे और हाथी दांत!

Worlds most expensive teapot: अगर आप टी लवर हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि चाय की कीमत क्या है? लेकिन क्या आपको पता है कि चाय से हजारों-लाखों गुना ही नहीं करोड़ो गुना महंगी चाय की एक केतली है. दरअसल हम दुनिया की सबसे महंगे टीपॉट की बात कर रहे हैं. ये टीपॉट इतना महंगा कि इसकी कीमत शायद ही आप सोच पाएं. दरअसल इसकी कीमत करोड़ों में है. वहीं इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने के पीछे कई कारण हैं. आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, जो ये इतना ज्यादा महंगा है? आइए जानते हैं आपके इस सवाल का जवाब...

ये है सबसे महंगी केतली
दुनिया की सबसे महंगी केतली "द इगोइस्ट" (The Egoist) है. यह कोई साधारण केतली नहीं है, बल्कि यह 18-कैरेट सोने से बनी है और इस पर 1658 हीरे और 386 माणिक जड़े हुए हैं. वहीं इसकी कीमत 3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 25 करोड़ रुपये है. इस बेशकीमती केतली को 2016 में ही दुनिया की सबसे मूल्यवान केतली का खिताब मिल गया था. जानकारी के लिए बता दें कि इस केतली को यूके स्थित एन सेठिया फाउंडेशन और न्यूबी टीज ऑफ लंदन के सहयोग से बनाया गया था. वहीं इसे इटली के प्रसिद्ध ज्वैलर फुल्वियो स्काविया ने डिजाइन किया है.

इसकी सुंदरता के पीछे बेहतरीन कारीगरी छिपी है. दरअसल  केतली के हर तरफ हीरे जड़े हुए हैं, जो इसे एक अद्भुत चमक देते हैं. वहीं इसके केंद्र में एक बड़ा 6.67-कैरेट का माणिक लगा है, जो इसकी शोभा को काफी ज्यादा बढ़ा देता है. यही नहीं, इस केतली का हैंडल भी बेहद खास है. यह जीवाश्म बन चुके विशालकाय हाथी के दांत से बनाया गया है. 

नाम की भी है अलग कहानी
वहीं इस केतली का नाम "द इगोइस्ट" रखने के पीछे भी एक कारण है. दरअसल यह केवल एक कप चाय बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसके नाम से ही जुड़ा लगता है. यह केतली एन सेठिया फाउंडेशन के स्वामित्व में है, जो एक धर्मार्थ संगठन है और शिक्षा, चिकित्सा अनुसंधान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करता है. यह केतली सिर्फ एक महंगा बर्तन नहीं है, बल्कि कला, विलासिता और परोपकार का एक अनूठा संगम है. 

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Worlds most expensive teapotViral News

;