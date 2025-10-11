Advertisement
trendingNow12957485
Hindi Newsजरा हटके

ब्रह्मांड के राज... 1438 ईस्वी में लिखी गई इस किताब का कोड क्यों नहीं टूट रहा? वैज्ञानिकों के लिए है सबसे बड़ी पहेली!

Voynich Manuscript: रहस्यों से भरी इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, जो लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली हैं. आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे, जिसके रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं. इसकी भाषा ही ऐसी है कि किसी की भी समझ से अलग है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रह्मांड के राज... 1438 ईस्वी में लिखी गई इस किताब का कोड क्यों नहीं टूट रहा? वैज्ञानिकों के लिए है सबसे बड़ी पहेली!

Mysterious Book: दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां कई रहस्य तो ऐसे हैं, जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं. एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब है जो 600 साल पुरानी है, जिसमें हाथ से बनी हुई अजीबोगरीब तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, यह कोई नहीं जानता. 'वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट' (Voynich Manuscript) ठीक ऐसी ही एक किताब है. इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब माना जाता है. इसमें जो अक्षर और भाषा इस्तेमाल की गई है, वह आज की किसी भी जानी-पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती. यह किताब किसी गुप्त कोड या किसी ऐसी भाषा में लिखी गई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है. इसीलिए सदियों से यह किताब वैज्ञानिकों और हिस्ट्री लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इन पन्नों में कौन से राज छिपे हैं.

किताब कितनी पुरानी है और कैसी दिखती है?
'वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट' असल में एक हस्तलिपि (हाथ से लिखी गई) किताब है. कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला है कि यह किताब करीब 1404 से 1438 ईसवी के बीच लिखी गई होगी. यानी यह किताब 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है. इस किताब में लगभग 240 पन्ने हैं, लेकिन कहा जाता है कि कुछ पन्ने समय के साथ फटकर या खोकर गायब हो चुके हैं. लोगों को लगता है कि उन गायब पन्नों में शायद और भी गहरे राज छिपे होंगे.

किताब के अंदर क्या-क्या है?
इस रहस्यमय किताब की सबसे खास बात इसकी तस्वीरें हैं. इसमें तरह-तरह के पेड़-पौधों, फूलों और जड़ी-बूटियों के चित्र बने हुए हैं. मगर हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई पौधे ऐसे हैं जो हमारी धरती पर कहीं भी पाए नहीं जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया के हों. पौधों के अलावा इस किताब में और भी बहुत कुछ है. इसमें इंसानी शरीर (बायोलॉजी) से जुड़ी हुई अजीब तस्वीरें हैं. साथ ही इसमें सितारों (एस्ट्रोनॉमी) और पूरे ब्रह्मांड (कॉस्मोलॉजी) के बारे में भी चित्र बने हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किताब का नाम कैसे पड़ा?
यह रहस्यमय किताब वॉयनिच नाम से इसलिए जानी जाती है, क्योंकि इसे विल्फ्रेड एम. वॉयनिच नाम के एक अमेरिकी बुक डीलर ने साल 1912 में खरीदा था. उन्होंने यह किताब एक पुरानी किताबों की दुकान से खरीदी थी और तब से ही यह उनके नाम से मशहूर हो गई.

आज तक क्यों नहीं खुल पाया राज?
इस किताब का सबसे बड़ा राज इसकी अपनी ही भाषा है. यह न तो लैटिन, न स्पैनिश, न ही कोई दूसरी जानी-पहचानी भाषा है. ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने जानबूझकर एक बेहद मुश्किल कोड में लिखा हो. कई बड़े-बड़े कोड तोड़ने वाले और भाषा के विशेषज्ञ इसे पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सब फेल हो गए.

कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब सिर्फ एक मजाक है, जिसे किसी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया होगा. वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के बहुत ही जरूरी और गुप्त ज्ञान को छुपाए हुए है. लोगों का कहना है कि अगर इस कोड को डिकोड कर लिया गया तो हमें ब्रह्मांड के कई अनदेखे रहस्यों का पता चल सकता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Voynich ManuscriptMysterious Book

Trending news

यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध