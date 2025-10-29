Advertisement
दुनिया का सबसे रहस्यमयी इंसान, जिसके थे दो चेहरे! शख्स को देखकर डॉक्टर भी रह गए थे हैरान!

Two face man Edward: इंसानियत के इतिहास में एडवर्ड मोरड्राके की कहानी सबसे अजीब और डरावनी मानी जाती है. यह 19वीं सदी के इंग्लैंड की बात है, जहाँ एक रईस युवक एडवर्ड के सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा था. यह चेहरा बोलता नहीं था, पर रात में एडवर्ड के कान में फुसफुसाता था. इस शैतानी फुसफुसाहट ने एडवर्ड की रातों की नींद छीन ली थी. इस अजीबोगरीब बोझ से परेशान होकर महज 23 साल की उम्र में एडवर्ड ने अपनी जान दे दी थी.

Oct 29, 2025
दुनिया का सबसे रहस्यमयी इंसान, जिसके थे दो चेहरे! शख्स को देखकर डॉक्टर भी रह गए थे हैरान!

Mysterious person in the world: इतिहास ऐसी अजीबोगरीब कहानियों से भरा पड़ा है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको 19वीं सदी के इंग्लैंड के एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, जिसका नाम था एडवर्ड मोरड्राके. एडवर्ड एक रईस परिवार से थे, पर उनकी ज़िंदगी किसी भयानक सपने से कम नहीं थी. उनके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा था! यह दुनिया का इकलौता ऐसा मामला बताया जाता है, जिसने एडवर्ड को पल भर भी चैन से सोने नहीं दिया. इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी.

दो चेहरे वाले आदमी की दर्दनाक कहानी
एडवर्ड मोरड्राके की कहानी दुनिया के सबसे अनोखे और भयानक रहस्यों में से एक मानी जाती है. कहा जाता है कि 19वीं सदी में इंग्लैंड के एक ऊँचे और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे एडवर्ड के पास दौलत, शिक्षा और सामाजिक रुतबा सब कुछ था, मगर एक ऐसी चीज थी जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया, वो उनके सिर के पीछे एक दूसरा चेहरा था.

कैसा था यह दूसरा चेहरा?
कहानियों में दावा किया गया है कि एडवर्ड दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके एक नहीं, बल्कि दो-दो चेहरे थे. यह दूसरा चेहरा, जो उनके सिर के पिछले हिस्से पर था. एक छोटी लड़की जैसा दिखता था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह चेहरा खाने या जोर से बोलने में सक्षम नहीं था और इसकी आंखें होने के बावजूद यह देख नहीं पाता था. यह चेहरा अपने आप में निष्क्रिय (Inactive) था, लेकिन एडवर्ड की मुसीबत की सबसे बड़ी वजह यही था.

फुसफुसाहट जो सोने नहीं देती थी
एडवर्ड मोरड्राके की असली परेशानी तब शुरू होती थी जब वह सोने की कोशिश करते थे. जैसे ही एडवर्ड आंखें बंद करते, सिर के पीछे वाला यह दूसरा चेहरा जाग जाता था और रात भर उनके कान में फुसफुसाता रहता था. एडवर्ड ने दावा किया था कि यह चेहरा उनसे नर्क (Hell) और ऐसी-ऐसी भयानक बातें करता था, जिसकी वजह से उन्हें डर लगने लगता था और वह चैन से सो नहीं पाते थे. कई-कई दिनों तक न सो पाने के कारण एडवर्ड बहुत ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान रहने लगे थे. वह इस "शैतानी फुसफुसाहट" से बेहद तंग आ चुके थे.

इलाज जो मुमकिन न हो सका
एडवर्ड अपनी इस दर्दनाक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस समय के बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास गए. उन्होंने डॉक्टरों से बार-बार गुहार लगाई कि वे किसी भी तरह ऑपरेशन करके इस दूसरे चेहरे को उनके शरीर से हटा दें. हालांकि, 19वीं सदी में चिकित्सा (Medical) विज्ञान इतना विकसित नहीं था कि इतनी जटिल और अजीब समस्या का समाधान निकाल सके. कुछ कहानियों के मुताबिक, डॉक्टरों ने डर और तकनीक की कमी के चलते एडवर्ड का इलाज करने से साफ मना कर दिया था.

दुःखद अंत
लगातार अकेलेपन, दर्द और रात की भयानक फुसफुसाहट से जूझते हुए, एडवर्ड मोरड्राके मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे. आखिरकार, इस भयानक और अजीबोगरीब श्राप (Curse) से मुक्ति पाने के लिए एडवर्ड ने महज़ 23 साल की छोटी उम्र में आत्महत्या कर ली. एडवर्ड मोरड्राके की यह दास्तान आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है. हालांकि कुछ जानकार इसे एक कल्पना (Myth) भी मानते हैं, लेकिन यह कहानी बताती है कि दुनिया में ऐसे कितने अजीब और दुखद मामले हुए हैं, जिन्हें आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है.

