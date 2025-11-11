Advertisement
trendingNow12997920
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव? टनलों से आती है चीखने की आवाज! यहां से अचानक क्यों गायब हो जाते हैं इंसान?

World most mysterious Inunaki Village: जापान का इनुनाकी गांव अपनी भयानक और अनसुलझी किंवदंतियों के लिए मशहूर है. कहा जाता है कि इस रहस्यमय गांव में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता. यहां की टनल में भयानक अपराध भी हो चुका है. कुछ कहानियों में दावा किया गया है कि यह गांव जापान के संविधान को नहीं मानता. इसकी डरावनी कहानियों पर फ़िल्म और वीडियो गेम भी बन चुके हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे रहस्यमयी गांव? टनलों से आती है चीखने की आवाज! यहां से अचानक क्यों गायब हो जाते हैं इंसान?

Japan Inunaki Village: दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए जानी जाती हैं. जापान का 'इनुनाकी गांव' भी ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है. फुकुओका प्रांत के पहाड़ों में बसे इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां एक बार प्रवेश करने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटा. इसकी किंवदंतियां इसे जापान के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाती हैं. इन कहानियों की शुरुआत 1990 के दशक में हुई, जब एक गुमनाम पत्र में दावा किया गया कि यह गांव जापान का हिस्सा नहीं है और यहां जापान का संविधान भी लागू नहीं होता.

इनुनाकी गांव की रहस्यमयी किंवदंती
जापान का इनुनाकी गांव अपनी भयानक कहानियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. किंवदंतियों के अनुसार, यह गांव फुकुओका प्रांत के पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ है. इस गांव के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी यहां गया, वह कभी लौटकर वापस नहीं आया. इस गांव के चारों ओर फैली कहानियां, इसे जापान की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाती हैं.

एक गुमनाम पत्र से शुरू हुआ रहस्य
इनुनाकी गांव की किंवदंती की शुरुआत 1990 के दशक में हुई. साल 1999 में, निप्पॉन टीवी को एक गुमनाम पत्र मिला था. इस पत्र में यह चौंकाने वाला दावा किया गया था कि यह गांव जापान का हिस्सा नहीं है. पत्र में लिखा था कि गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है: "यहां से आगे जापान का संविधान लागू नहीं होता." इस पत्र ने लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया और इस जगह को एक भयानक कहानी में बदल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव का भयानक इतिहास और टनल की कहानी
ऐतिहासिक रूप से, इनुनाकी गांव का अस्तित्व 1691 से 1889 तक था. 1986 में इनुनाकी बांध के बनने के कारण मूल गांव जलमग्न हो गया था. इस गांव से जुड़ी 'इनुनाकी टनल' और भी डरावनी है. 1988 में इस टनल के पास एक भयावह अपराध हुआ था, जब कुछ युवकों ने एक फैक्ट्री कर्मचारी का अपहरण करके उसे टनल में जला दिया था. इस घटना के बाद, यह टनल एक भूतिया स्थल के रूप में बदनाम हो गई, जहां लोग रात में चीखें सुनने का दावा करते हैं.

नरभक्षण और हिंसा की डरावनी कहानियां
गांव के बारे में कई भयावह कहानियां प्रचलित हैं. किंवदंतियों के अनुसार, इस गांव के निवासी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे और वे हिंसक थे. कहानियों में यह भी दावा किया गया है कि यहां नरभक्षण (आदमी का मांस खाना) और अनाचार जैसी भयानक प्रथाएं प्रचलित थीं. एक अन्य कथा के अनुसार, एक व्यक्ति ने पागलपन में गांव के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से मार डाला था.

रहस्यमय फोन बूथ और पॉपुलर कल्चर पर असर
गांव के पास एक 'शापित फोन बूथ' की कहानी भी बहुत मशहूर है. लोगों का मानना है कि हर रात गांव से इस बूथ पर एक कॉल आता है, और जो भी कॉल उठाता है, वह शापित हो जाता है और धीरे-धीरे गांव की तरफ खिंचा चला जाता है. इन डरावनी किंवदंतियों ने जापानी कल्चर को प्रभावित किया है. इन पर 2019 में फिल्म "हाउलिंग विलेज" और वीडियो गेम "इनुनाकी टनल" भी बन चुके हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर मान्यताओं और वहां के बारे में प्रचलित कहानियों पर आधारित है.  Zee News Hindi इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

World most mysterious Inunaki VillageJapan Inunaki VillageViral News

Trending news

आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद उमर ने किया धमाका, खंगाला जा रहा सुसाइड टेरर एंगल
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से