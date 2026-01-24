Advertisement
क्या गुफाओं में रहते थे 'एलियंस'? 67800 साल पुरानी गुफा में मिला ऐसा खजाना, जिसे देख वैज्ञानिक हैरान

world oldest rock art indonesia cave: इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप की गुफा में मिली 67,800 साल पुरानी रॉक आर्ट दुनिया की सबसे पुरानी मानी गई है. यह खोज बताती है कि शुरुआती इंसान रचनात्मक थे और ऑस्ट्रेलिया तक माइग्रेशन के अहम सुराग भी देती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:11 PM IST
आज से करीब 68 हजार साल पहले भी इंसान अपनी भावनाएं, सोच और कल्पना को दीवारों पर उकेर रहा था. सोशल मीडिया, किताबें या कैमरा नहीं थे, लेकिन इंसान तब भी अपनी कहानी छोड़ना चाहता था. इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप की एक चूना पत्थर की गुफा में वैज्ञानिकों को ऐसी ही एक अद्भुत खोज मिली है, जिसे दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी रॉक आर्ट माना जा रहा है. यह खोज न सिर्फ कला के इतिहास को पीछे ले जाती है, बल्कि यह भी बताती है कि इंसान पहली बार ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचे होंगे. इंडोनेशियाई और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों की इस रिसर्च को ‘नेचर’ में प्रकाशित किया गया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है.

 

दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट का खुलासा

पुरातत्वविदों की एक टीम ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मूना इलाके की एक चूना पत्थर की गुफा में इंसानों द्वारा बनाई गई रॉक आर्ट खोजी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रॉक आर्ट कम से कम 67,800 साल पुरानी है, जो अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला मानी जा रही है. यह खोज इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले स्पेन और फ्रांस की गुफाओं में मिली पेंटिंग्स को सबसे पुराना माना जाता था, जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 हजार साल थी. इस नई खोज ने इंसानी इतिहास की टाइमलाइन को और पीछे धकेल दिया है और यह साबित किया है कि शुरुआती इंसान कला और प्रतीकों के जरिए सोच व्यक्त करने में काफी सक्षम थे.

नुकीली उंगलियों वाला हाथ और माइग्रेशन का सुराग

इस रॉक आर्ट में सबसे खास हैं लाल रंग से बने हाथों के स्टेंसिल, जिन्हें शायद लाल गेरू से तैयार किया गया था. एक हाथ की उंगलियों को इस तरह दर्शाया गया है कि वे पंजों की तरह नुकीली लगती हैं, जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती. स्टडी के सह-लेखक और ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मैक्सिम ऑबर्ट के अनुसार, यह एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक परंपरा का संकेत है, जो लंबे समय तक छिपी रही. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हाथों के निशान इस बात का प्रमाण हैं कि इंसान इस क्षेत्र में सिर्फ आया ही नहीं, बल्कि यहां लंबे समय तक रहा, यात्रा की और अपनी पहचान को कला के रूप में दर्ज किया. यही सुराग आगे चलकर इंसानों के ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन को समझने में मदद करता है.

सुलावेसी बना इंसानी इतिहास का बड़ा केंद्र

हाल के वर्षों में सुलावेसी और बोर्नियो क्षेत्र शुरुआती इंसानी सभ्यता को समझने के लिए बेहद अहम बन गए हैं. यहां कई गुफाओं में ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं, जिनकी उम्र 40 हजार से 51 हजार साल के बीच आंकी गई थी, लेकिन नई तकनीकों से अब उनकी उम्र और भी ज्यादा निकली है. वैज्ञानिकों का कहना है कि मूना द्वीप की यह जगह कोई साधारण ठिकाना नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक केंद्र था, जहां इंसान हजारों साल तक रहा और अपनी सोच को कला के जरिए व्यक्त करता रहा. यह खोज साबित करती है कि इंसान बहुत पहले से ही सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह रचनात्मक था और अपनी पहचान को भविष्य के लिए छोड़ना चाहता था. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

world oldest rock art indonesia cave

