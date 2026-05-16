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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया को अलविदा कह गया सबसे बुजुर्ग कुत्ता! इंसानी उम्र के हिसाब से 100 साल से ज्यादा जिया; रुला देगी ये कहानी

दुनिया को अलविदा कह गया सबसे बुजुर्ग कुत्ता! इंसानी उम्र के हिसाब से 100 साल से ज्यादा जिया; रुला देगी ये कहानी

World Oldest Dog Lazare Dies: दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले कुत्ते लाजारे (Lazare) का फ्रांस में निधन हो गया है. लाजारे ने 30 साल की अविश्वसनीय उम्र पूरी की थी, जो आम तौर पर कुत्तों की औसत उम्र (10-15 साल) से दोगुनी से भी ज्यादा है. वैज्ञानिकों और वेटरनरी डॉक्टरों के अनुसार, कुत्तों की 30 साल की उम्र इंसानों के 140 से 150 साल के बराबर मानी जाती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 09:51 AM IST
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Image credit: instagram/@devonshireofpalmbeach
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World Oldest Dog Lazare Dies: कोई भी पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होता, वह उस परिवार का सदस्य बन जाता है. घर में उनका होना खुशी, अपनापन और एक अलग तरह का रिश्ता लेकर आता है. यही वजह है कि जब कोई पालतू साथी लंबे समय तक परिवार के साथ रहता है, तो वह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जिंदगी की यादों का हिस्सा बन जाता है. इन दिनों एक ऐसे ही खास कुत्ते की कहानी दुनिया भर में लोगों को भावुक कर रही है. फ्रांस का एक कुत्ता, जिसे दुनिया के सबसे उम्रदराज कुत्तों में गिना जा रहा था, अब इस दुनिया को अलविदा कह गया है. इसका नाम लाजारे था और इसने 30 साल का सफर तय कर दुनिया को हैरान कर दिया.

30 साल की उम्र ने खींचा था दुनिया का ध्यान

इस खास कुत्ते का नाम लाजारे था. बताया गया कि उसकी उम्र करीब 30 साल थी, जो किसी भी सामान्य कुत्ते की उम्र से काफी ज्यादा मानी जाती है. एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, उसकी जन्मतिथि आधिकारिक दस्तावेजों और माइक्रोचिप के आधार पर 4 दिसंबर 1995 दर्ज की गई थी. इस खुलासे ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इतनी उम्र तक किसी कुत्ते का जीवित रहना बेहद दुर्लभ माना जाता है. उसकी उम्र को लेकर चर्चा इतनी बढ़ी कि लोग उसे दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्ता मानने लगे थे. अगर इसे इंसान की उम्र के हिसाब से देखें, तो वह करीब 130 साल से ज्यादा जिया. क्योंकि एक आम कुत्ते की उम्र 10 से 15 साल ही होती है. ऐसे में इसका 30 साल तक जीना लोगों के लिए अचरज की बात थी. हालांकि, उसकी उम्र को लेकर आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड की पुष्टि पूरी तरह नहीं हो पाई थी. रिपोर्टों के मुताबिक, उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया.

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उम्र बढ़ी, लेकिन जज्बा नहीं टूटा

बढ़ती उम्र के साथ लाजारे की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी. उसे सुनने में भी परेशानी थी और उम्र के कारण उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. फिर भी उसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि उसका स्वभाव बेहद प्यारा और जिंदादिल था. कहा जाता है कि उम्र भले शरीर पर असर डाल देती है, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान और जानवर दोनों को जीने की ताकत देते रहते हैं. लाजारे की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी.

मालिक के जाने के बाद बदल गई जिंदगी

लाजारे ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा एक ही मालिक के साथ बिताया. लेकिन जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया, जब उसके मालिक की मौत हो गई. इसके बाद वह पशु आश्रय केंद्र पहुंच गया. यहीं उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. एक महिला ने उसे देखा और उससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया. उन्होंने लाजारे को नया घर दिया. बताया जाता है कि वह सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गया था.

कुछ हफ्तों की नई जिंदगी, फिर अचानक विदाई

नई जगह पर पहुंचने के बाद लाजारे को प्यार और देखभाल मिली. लेकिन यह साथ ज्यादा लंबा नहीं चल पाया. कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने आखिरी सांस ली. उसकी देखभाल करने वाली महिला ने बताया कि वह उनके हाथों में ही शांत हो गया. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. कई लोगों ने लिखा कि पालतू जानवरों के साथ रिश्ता छोटा हो या लंबा, वह हमेशा खास रहता है.

एक कहानी जिसने लोगों को भावुक कर दिया

लाजारे सिर्फ एक कुत्ता नहीं था. उसकी जिंदगी ने लोगों को यह एहसास भी दिलाया कि प्यार और अपनापन उम्र नहीं देखते. 30 साल तक का उसका सफर कई लोगों के लिए हैरानी और प्रेरणा दोनों बन गया. अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी उन लोगों के दिलों में जरूर रहेगी, जो अपने पालतू साथियों को परिवार का हिस्सा मानते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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