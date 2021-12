हाथियों के इस Video को देखकर दुनियाभर के लोग हुए हैरान, आखिरी सेकंड है देखने लायक

Elephant Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर कई वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, लेकिन हाथियों के एक झुंड का वीडियो जमकर देखा जा रहा है. हाथी वैसे तो बेहद शांत जानवरों में से एक माने जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उथल-पुथल मचाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते. जंगलों के बीच मौजूद सड़कों पर कई बार लोगों को हाथियों का झुड़ दिख जाता है. ऐसे में राहगीर दूर से ही चुपचाप उनके जाने का इंतजार करते हैं. हालांकि, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन जानवरों का वीडियो बना लेते हैं.

हाथियों का एक झुंड गुजर रहा था, तभी एक ऐसा सीन देखने को मिला जिसपर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता. इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कई सारे हाथी और उनके बच्चे सड़क के बाएं ओर से दाहिने ओर की तरफ वाले जंगल में जा रहे होते हैं. दूर खड़े राहगीरों में से एक शख्स वीडियो बना रहा होता है. पूरा वीडियो दिल छू लेने वाला होता है, लेकिन जो आखिरी में देखने को मिला वह थोड़ा हैरानी वाला है. जब हाथियों का पूरा झुंड सड़क पार कर जाता है तो उनमें से एक हाथी रुकता है और अपने सूंड से दूर खड़े लोगों का अभिवादन करता है.

देखें वीडियो-

He gives thanks after crossing the road aweee pic.twitter.com/61zHq1fwOA

— Figen (@TheFigen) December 19, 2021