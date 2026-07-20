Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी, जहां चढ़ाई के लिए नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग! बच्चे और जानवर भी आसानी से कर लेते हैं पार

दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी, जहां चढ़ाई के लिए नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग! बच्चे और जानवर भी आसानी से कर लेते हैं पार

माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जहां पर्वतारोहियों को महीनों की तैयारी करनी पड़ती है, वहीं दुनिया में एक ऐसी छोटी सी पहाड़ी भी है, जिसे देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इसे पहाड़ कहा भी जा सकता है. इस अनोखी जगह पर चढ़ने के लिए ना किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत है और ना ही किसी उपकरण की. बच्चे, बुजुर्ग और जानवर तक इसे कुछ ही सेकंड में पार कर लेते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:00 AM IST
दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी, जहां चढ़ाई के लिए नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग! बच्चे और जानवर भी आसानी से कर लेते हैं पार
Image Credit: Image credit: instagram/@didyouknow

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वृष राशि वालों के आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, मेष से मीन तक पढ़ें टैरो राशिफल
Rashifal58 min ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
5
political news in hindi1 hr ago