/दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी, जहां चढ़ाई के लिए नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग! बच्चे और जानवर भी आसानी से कर लेते हैं पार

दुनिया में पहाड़ हमेशा से रोमांच और चुनौती का प्रतीक माने जाते रहे हैं. जब भी पहाड़ों की बात होती है तो लोगों के दिमाग में माउंट एवरेस्ट, हिमालय और कंचनजंगा जैसे विशाल पहाड़ों की तस्वीर सामने आती है. इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना आसान काम नहीं होता.
पर्वतारोहियों को इसके लिए लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. बर्फीले रास्ते, तेज हवाएं और मुश्किल परिस्थितियां उनकी परीक्षा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है, जिसे कोई भी इंसान बिना किसी तैयारी के चढ़ सकता है? एक ऐसी छोटी पहाड़ी भी है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी कि आखिर इसे पहाड़ी क्यों कहा जाता है. अपनी इसी अजीब खासियत की वजह से यह जगह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस छोटी पहाड़ी का नाम माउंट पॉल्ट्री (Mount Paltry) बताया जाता है. यह कोई विशाल पर्वत नहीं, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ एक छोटा सा नेचुरल उभार है. इसकी ऊंचाई इतनी कम बताई जाती है कि इसे देखकर कई लोग इसे पहाड़ी की जगह छोटा टीला समझ लेते हैं. कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में इसे दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी के तौर पर दिखाया जाता है. इसकी ऊंचाई करीब सात सेंटीमीटर के आसपास बताई जाती है. यही वजह है कि यहां आने वाले लोग मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि उन्होंने 'दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी पर चढ़ाई पूरी कर ली.'
माउंट पॉल्ट्री की सबसे खास बात यही है कि यहां चढ़ाई करना किसी एडवेंचर से कम नहीं, बल्कि एक मजेदार अनुभव है. जहां सामान्य पहाड़ों पर चढ़ने में घंटों या कई दिनों का समय लग सकता है, वहीं इस छोटी पहाड़ी को कोई भी कुछ कदम चलकर पार कर सकता है. बच्चे खेल-खेल में इसे पार कर लेते हैं. वहीं कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे छोटे जानवर भी बिना किसी परेशानी के इसके ऊपर से निकल जाते हैं. इसी वजह से यह जगह परिवारों और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के बीच काफी पसंद की जाती है.
इस छोटी पहाड़ी के वायरल होने के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण है इसका अनोखा दावा. लोग 'दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी पर चढ़ाई' करने का वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. आजकल लोग ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, जहां कुछ अलग अनुभव मिले. माउंट पॉल्ट्री भी ऐसी ही जगह है, जहां लोग कुछ सेकंड की चढ़ाई को यादगार पल बना लेते हैं. कई लोग यहां फोटो खिंचवाते हैं और मजेदार कैप्शन के साथ पोस्ट करते हैं कि उन्होंने एक पहाड़ फतह कर लिया.
आजकल दुनिया में ऐसे कई छोटे और अनोखे स्थान तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जिन्हें क्वर्की टूरिज्म कहा जाता है. लोग अब सिर्फ बड़े और मशहूर पर्यटन स्थलों पर ही जाना नहीं चाहते, बल्कि ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जो अलग हों और जिनकी कहानी दूसरों को बताई जा सके. माउंट पॉल्ट्री भी इसी तरह का एक अनोखा नेचुरल स्पॉट बन चुका है. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह किसी बड़े एडवेंचर से ज्यादा एक मजेदार अनुभव है.
भूगोल के हिसाब से किसी जगह को पहाड़ या पर्वत मानने के लिए उसकी ऊंचाई, आकार और प्राकृतिक संरचना जैसी कई चीजें देखी जाती हैं. माउंट पॉल्ट्री जैसी जगहों को कई विशेषज्ञ 'हिलॉक' या 'नॉल' मतलब छोटा प्राकृतिक उभार मानते हैं. हालांकि पर्यटन और सोशल मीडिया की दुनिया में इसे 'दुनिया की सबसे छोटी पहाड़ी' कहकर प्रचारित किया जाता है. यही वजह है कि इसे लेकर लोगों में उत्सुकता बनी रहती है.
माउंट पॉल्ट्री जैसी जगहों की खासियत यह है कि यहां किसी तरह का बड़ा खतरा नहीं होता. जो लोग बड़े पहाड़ों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उनके लिए यह एक मजेदार अनुभव हो सकता है. बच्चों के लिए यह जगह किसी खेल के मैदान जैसी लगती है, जहां वे कुछ नया करने का आनंद लेते हैं. लोग यहां आकर फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और अपनी छोटी सी 'पर्वत चढ़ाई' की कहानी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं.
माउंट पॉल्ट्री भले ही आकार में बेहद छोटी हो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसने अपनी अलग पहचान बना ली है. यह जगह बताती है कि किसी चीज की लोकप्रियता हमेशा उसके आकार से तय नहीं होती. कभी-कभी दुनिया की सबसे छोटी चीजें भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. जहां एक तरफ एवरेस्ट जैसी चोटियां इंसान की ताकत और हिम्मत की परीक्षा लेती हैं, वहीं माउंट पॉल्ट्री जैसी छोटी पहाड़ी हमें छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना सिखाती है.
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