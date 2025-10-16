Advertisement
धरती के 10 सबसे बड़े खतरनाक और रहस्यमयी जंगल, जिनमें छिपे हैं करोड़ों जीव!

World most dangerous and mysterious forests: दुनियाभर में कई खतरनाक जगहें हैं, जिन्हें देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है. आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों के बारे में बताएंगे, जहां आपको कई खूंखार जानवर भी देखनो को मिलेंगे. यहां नेचुरल ब्यूटी भी काफी शानदार है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:11 PM IST
Top 10 dangerous and mysterious forests: एक समय था जब पूरी धरती घने जंगलों से ढंकी थी. आज इंसान की आबादी बढ़ी है, फिर भी यह खुशी की बात है कि धरती का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी हरे-भरे जंगलों और जंगली जीवों के कब्जे में है. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जिंदगी में रोमांच और एडवेंचर पसंद है तो ये जंगल आपको खुली चुनौती देते हैं. ये सिर्फ पेड़-पौधों का समूह नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े रहस्य, खूंखार जीव और प्रकृति की बेकाबू ताकत को अपने अंदर समेटे हुए हैं. आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगलों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे.

टैगा फॉरेस्ट (Taiga Forest)
यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है. यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक 1 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है. यह भारत और चीन के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा हैयह उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण बेहद ठंडा रहता है, जिसके कई हिस्सों में बस बर्फ ही जमी रहती है.

अमेजन फॉरेस्ट (Amazon Forest)
करीब 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल, जंगलों का राजा और 'जानवरों का स्वर्ग' कहलाता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा रेनफॉरेस्ट है. यह ब्राजील, पेरू समेत कई देशों में फैला है. यहां दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा और करोड़ों खूंखार जीव-जंतु रहते हैं. बिना सुरक्षा के यहां घूमना मौत को दावत देने जैसा है.

कांगो फॉरेस्ट (Congo Forest)
अफ्रीका का यह जंगल  20 लाख 23 हजार और 428 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला है. यहां 10,000 से ज्यादा तरह के पेड़-पौधे और 500 से ज्यादा प्रकार के जानवर मिलते हैं. यहां की नदी में पिराना मछली जैसी खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं, जो मिनटों में किसी भी इंसान को खत्म कर सकती हैं.

सुंदरबन फॉरेस्ट (Sundarbans Forest)
भारत और बांग्लादेश के बीच फैला यह इलाका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा क्षेत्र है. यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है, जहां सफेद टाइगर और कई खूंखार जंगली जानवर (जैसे कोबरा) पाए जाते हैं. कब कौन हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता. यह एडवेंचर के शौक़ीनों के लिए एक बेहतरीन, लेकिन खतरनाक जगह है.

दाइंट्री फॉरेस्ट (Daintree Forest)
ऑस्ट्रेलिया में स्थित, यह जंगल 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जंगल माना जाता है. यह जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे जहरीले पौधों और पेड़ों का घर है.

वल्डीवियन फॉरेस्ट (Valdivian Forest)
दक्षिण अमेरिका (चिली और अर्जेंटीना) में फैले इस जंगल को 'रेनफॉरेस्ट' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यहां पूरे साल लगातार बारिश होती रहती है. लगातार नमी के कारण यह लाखों कीड़ों-मकोड़ों का घर बन गया है. यहां कई ऐसी दुर्लभ प्रजाति के पौधे मिलते हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं.

टोंगास फॉरेस्ट (Tongass Forest)
उत्तरी अमेरिका के अलास्का में फैला यह जंगल 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है. यहां आदिवासियों के लगभग 32 समूह के 75,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनसे बचकर रहना जरूरी है. खतरों और रोमांच से भरे इस जंगल को देखने 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं.

किनाबालु फॉरेस्ट (Kinabalu Forest)
मलेशिया का यह जंगल यूनेस्को की विरासत सूची में है. यह डिजनीलैंड की तरह खूबसूरत, लेकिन बहुत भयानक है. ऊंचे पहाड़ों से घिरे इस जंगल में 5,000 से ज्यादा तरह के पेड़-पौधे हैं और खूंखार आदमखोर जानवर रहते हैं. रात में यह और भी डरावना लगता है.

ट्रॉपिकल फॉरेस्ट (Tropical Forest, China)
चीन का यह 2400 वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल जैव संतुलन के लिए बहुत जरूरी है. यहां 3,500 से ज्यादा प्रकार के पौधे और जानवर मिलते हैं. बॉटनिकल वैज्ञानिकों के लिए यह स्वर्ग है, लेकिन यहां घूमना जितना रोमांच भरा है, उतना ही खतरनाक भी है.

क्लाउड फॉरेस्ट (Cloud Forest)
दक्षिण अमेरिका में स्थित इस जंगल का नाम 'मिंडो नांबिलो क्लाउड फॉरेस्ट' है. यह हमेशा बादलों से घिरा रहता है और साल भर बारिश होती है. बादलों के कारण यह स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से यह खतरनाक जलीय कीड़ों से भरा रहता है.

