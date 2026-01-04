मंदिर में हो रही थी आरती, बालकनी से ही करी पूजा; वायरल हुआ प्यारा वीडियो

Viral Video: कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं. तो कुछ लोग सिर्फ त्योहारों पर मंदिर जाते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में एक खास दिन मंदिर जाते हैं. सबकी अपनी आस्था है. लेकिन कहते हैं ना आप सच्चे मन से जहां भी भगवान को पुकारेंगे वहीं दर्शन हो जाएंगे. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्ची का प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें लड़की घर की बालकनी से ही पूजा करती नजर आ रही है. चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

बालकनी से की आरती

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सोसाइटी में एक मंदिर है जिसमें पूजा हो रही है या आरती हो रही है. बालकनी से मंदिर साफ दिखाई दे रहा है. वीडियों में दिखता है कि जब मंदिर में पूजा हो रही है तभी एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी में आरती की थाली लेकर खड़ी है और मंदिर की ओर मुंह करके आरती कर रही है. इतना ही नहीं उसके हाथ में एक घंट भी है. वो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन है जैसे वो मंदिर में ही हो. अब ये प्यारा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @full.bakvaas नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कम से कम वो कर तो रही है. दूसरे यूजर ने लिखा, ये कितनी भाग्यशाली है उसे रोज बालकनी से मंदिर की आरती देखने को मिलती है. इसके अलावा अधिकांश यूजर्स दीदी की तारीफ कर रहे हैं और भाग्यशाली बता रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.