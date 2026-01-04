Advertisement
trendingNow13063822
Hindi Newsजरा हटकेमंदिर में हो रही थी आरती, बालकनी से ही करी पूजा; वायरल हुआ प्यारा वीडियो

मंदिर में हो रही थी आरती, बालकनी से ही करी पूजा; वायरल हुआ प्यारा वीडियो

Arti From Balcony: सोशल मीडिया पर एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. सोसाइटी के मंदिर में आरती हो रही थी तो बिटिया बालकनी में ही पूजा की थाली ले आई और ऐसे आरती की. आप भी देखें ये प्यारा वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदिर में हो रही थी आरती, बालकनी से ही करी पूजा; वायरल हुआ प्यारा वीडियो

Viral Video: कुछ लोग रोज मंदिर जाते हैं. तो कुछ लोग सिर्फ त्योहारों पर मंदिर जाते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में एक खास दिन मंदिर जाते हैं. सबकी अपनी आस्था है. लेकिन कहते हैं ना आप सच्चे मन से जहां भी भगवान को पुकारेंगे वहीं दर्शन हो जाएंगे. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्ची का प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें लड़की घर की बालकनी से ही पूजा करती नजर आ रही है. चलिए समझते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

बालकनी से की आरती
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सोसाइटी में एक मंदिर है जिसमें पूजा हो रही है या आरती हो रही है. बालकनी से मंदिर साफ दिखाई दे रहा है. वीडियों में दिखता है कि जब मंदिर में पूजा हो रही है तभी एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी में आरती की थाली लेकर खड़ी है और मंदिर की ओर मुंह करके आरती कर रही है. इतना ही नहीं उसके हाथ में एक घंट भी है. वो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन है जैसे वो मंदिर में ही हो. अब ये प्यारा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr. Bakvaas (@full.bakvaas)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @full.bakvaas नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 7.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कम से कम वो कर तो रही है. दूसरे यूजर ने लिखा, ये कितनी भाग्यशाली है उसे रोज बालकनी से मंदिर की आरती देखने को मिलती है. इसके अलावा अधिकांश यूजर्स दीदी की तारीफ कर रहे हैं और भाग्यशाली बता रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoArti From Balcony

Trending news

ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप