Dosa Video Viral: क्या आप खाना चाहेंगे 'हवाई जहाज' डोसा, तवे से प्लेट तक उड़कर पहुंचता है ऐसे

Aeroplane Dosa Video: सोशल मीडिया पर खाने-पीने से जुड़ी चीजें काफी वायरल होती रहती हैं. इन दिनों डोसा बेचने वाले एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल (Viral Dosa Vendor on Social Media) हो रहा है. इस डोसे को आप 'हवाई जहाज' डोसा भी कह सकते हैं. क्योंकि इसमें डोसा तवे से प्लेट तक उड़ते-उड़ते जाता है. दरअसल, दुकानदार बहुत ही यूनिक स्टाइल से डोसा सर्व करता नजर आ रहा है.

वीडियो में आप डोसा वाले अंकल को देख सकते हैं, जो तवे से डोसे को प्लेट तक पहुंचाने के लिए उसे फेंकते नजर आ रहे हैं. यह देखने में इतना जबरदस्त है कि इसे देखने वाले बस प्रभावित हो रहे हैं. ज्यादातर लोग डोसे के स्वाद को छोड़कर अंकल के स्टंट पर फिदा हो रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि डोसा बेचने वाले अंकल तवे पर एक साथ कई सारा डोसा फैलाते हैं. इसके बाद उस पर मसाले आदि डालने के बाद अंत में मक्खन लगाते हैं.

इसके बाद अंकल डोसे को काट अलग करते हैं और फिर शुरू होता है उनका जबरदस्त स्टंट. वहां खड़े लोग उनके इसी स्टंट का इंतजार कर रहे होते हैं. आप देख सकते हैं कि एक शख्स स्टॉल के दूसरी तरफ प्लेट लेकर खड़ा रहता है और डोसा बनाने वाले अंकल डोसा रैप करके सीधा उस शख्स की तरफ उछाल देते हैं. आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ खड़ा शख्स बड़े आराम से डोसा को प्लेट में कैच कर लेता है. इसके बाद डोसा कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है. देखें वीडियो-

