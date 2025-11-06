सेफ्टी पिन को स्वेटर पहनाकर 68,000 रुपये में बेच रहा ये ब्रांड, भारतीयों को जमकर आया गुस्सा

Luxury Brand Controversy: इटैलियन लग्जरी ब्रांड Prada इन दिनों एक ऐसे सेफ्टी पिन को लेकर वायरल है जिसकी कीमत $775 (करीब ₹68,758) रखी गई है. इस पिन में न तो सोना है, न ही हीरे. बस एक धागा लपेटा गया है और उस पर Prada का छोटा सा चार्म लटक रहा है. ब्रांड ने इसे Crochet Safety Pin Brooch” नाम दिया है और इसे तीन रंगों में लॉन्च किया गया है पिंक, ब्लू और ऑरेंज.

लोग क्यों भड़क गए सोशल मीडिया पर?

जैसे ही तस्वीरें इंटरनेट पर आईं, रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स पर लोगों ने इस प्रोडक्ट का जमकर मजाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा, “1999 के शिल्प धागे में लिपटे एक सेफ्टी पिन के लिए 775 डॉलर?” लोगों का कहना था कि ऐसा पिन कोई भी घर पर खुद बना सकता है वो भी कुछ रुपए में. कई यूजर्स ने इस पिन को DIY फ्रेंडशिप पिन कहा, जो 80s के दशक में बच्चे खुद बनाया करते थे. एक यूजर ने लिखा, “यह तो वही फ्रेंडशिप पिन है जो हम बचपन में बनाते थे.” सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि क्या लग्जरी ब्रांड अब साधारण चीजों को महंगे दामों में बेचने की रणनीति अपना रहे हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

ब्रांड की असल मंशा क्या है?

Prada ने हमेशा खुद को एक्सक्लूसिव लग्जरी ब्रांड के रूप में पेश किया है. लेकिन इस बार लोगों को लगा कि ब्रांड अब ग्राहकों की सहनशीलता की सीमा परख रहा है. आलोचकों का कहना है कि Prada जैसी कंपनियां अब कीमत के जरिए स्टेटस सिंबल बेच रही हैं, न कि प्रोडक्ट की क्वालिटी. Prada के लिए यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रोडक्ट की कीमत को लेकर विवाद हुआ हो. पहले भी ब्रांड के $2500 के नायलॉन बैग्स पर सवाल उठ चुके हैं. अब यह सेफ्टी पिन मामला दिखाता है कि लग्जरी फैशन की दुनिया में ब्रांड टैग ही सब कुछ बन गया है, भले ही प्रोडक्ट साधारण क्यों न हो.

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

क्या वाकई लोग इतना देंगे?

अब सवाल यही है क्या कोई वाकई ₹68,000 में यह पिन खरीदेगा? शायद कुछ लोग हां कहें, क्योंकि उनके लिए Prada नाम ही असली वैल्यू है. लेकिन इंटरनेट की राय साफ है, “इतना भी ब्रांड का क्रेज ठीक नहीं!”