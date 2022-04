गले में 45 करोड़ की ऐसी चीज पहनकर WWE के रिंग में उतरा ये रेसलर, सोच भी नहीं सकते आप

इंटरनेट सेलिब्रिटी लोगन पॉल (Logan Paul) ने बीते शनिवार को दुनिया के सबसे महंगे पोकेमॉन कार्ड $6 मिलियन डॉलर (करीब 40 करोड़ रुपए) के साथ रेसलमेनिया (WrestleMania) में एंट्री ली. जैसे ही YouTube स्टार ने रिंग में रेयर पोकेमॉन ग्राफिक कार्ड के साथ एंट्री ली, लोगों की निगाहें उसी पर टिकी रह गई. वहां मौजूद दर्शक लोगन के गले में कीमती कार्ड को देखा. उन्होंने काले और पीले रंग के डिजाइनर कपड़े भी पहन रखा था. WWE ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 27 वर्षीय YouTuber व प्रोफेशनल रेसल-बॉक्सर की एक वीडियो क्लिप साझा की.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, YouTuber लोगन पॉल ने हाल ही में $5,275,000 (करीब 40 करोड़) के रिकॉर्ड-तोड़ ट्रेड के बाद एक PSA ग्रेड 10 पिकाचु इलस्ट्रेटर कार्ड हासिल किया. यह कार्ड लोगन पॉल ने 22 जुलाई 2021 को दुबई में खरीदा था. किसी भी प्राइवेट सेल में खरीदे जाना वाला यह सबसे महंगा पोकेमोन ट्रेडिंग कार्ड है, जोकि अपने आप में रिकॉर्ड है.

लोगन पॉल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बताया कि पिकाचु इलस्ट्रेटर दुनिया में सबसे रेयर और सबसे प्रतिष्ठित पोकेमोन कार्ड्स में से एक है. उन्होंने आगे कहा, '1998 में केवल 39 को इलस्ट्रेशन प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया गया था, और दुनिया में केवल एक कार्ड को ब्रिकी के लिए रखी गई थी, जिसे परफेक्ट 10 का दर्जा दिया गया है.'

