'काम अच्छा नहीं है' कहकर कंपनी ने नौकरी से निकाला, महिला ने कोर्ट में दी चुनौती; जीत लिए 19 लाख रुपये

कॉरपोरेट दुनिया में प्रोबेशन पीरियड को अक्सर एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है. इस दौरान कंपनी कर्मचारी के कामकाज को परखती है और कर्मचारी भी नए माहौल को समझता है. लेकिन कई बार इसी प्रोबेशन का इस्तेमाल कर्मचारियों को बिना ठोस कारण के हटाने के लिए भी किया जाता है. सिंगापुर में सामने आया यह मामला अब सोशल मीडिया से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक चर्चा का विषय बना हुआ है.
महिला का कहना था कि उसने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया. उसे कभी यह महसूस नहीं कराया गया कि उसके काम में कोई गंभीर कमी है. इसलिए जब अचानक खराब परफॉर्मेंस का हवाला देकर उसकी नौकरी खत्म करने की बात कही गई तो यह उसके लिए बड़ा झटका था. इसके बाद महिला ने कंपनी के इस फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी और केस जीत गई. अब यह मामला दुनियाभर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सीख बन गया है कि बिना वजह नौकरी से निकाले जाने पर कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है.
Straits Times की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अप्रैल 2025 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑडिट मैनेजर के पद पर काम शुरू किया था. कंपनी ने उसे छह महीने के प्रोबेशन पर रखा था. इस दौरान वह नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही और उसे किसी तरह की गंभीर शिकायत भी नहीं मिली. लेकिन जैसे ही प्रोबेशन खत्म होने का समय आया, कंपनी ने अचानक कहा कि उसकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. इसी आधार पर उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई. महिला को यह फैसला पूरी तरह अप्रत्याशित लगा, क्योंकि इससे पहले उसे किसी तरह की चेतावनी या सुधार का मौका नहीं दिया गया था.
नौकरी जाने के बाद महिला चुप बैठने के बजाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई. उसने मामला एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (ECT) में पहुंचाया और कंपनी के फैसले को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान कंपनी ने दावा किया कि प्रोबेशन पास करने के लिए कर्मचारियों को 80 प्रतिशत स्कोर और क्वालिटी रेटिंग में कम से कम 3 अंक चाहिए होते हैं. कंपनी का कहना था कि महिला को सिर्फ 71 प्रतिशत स्कोर और 2.4 रेटिंग मिली थी, इसलिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. पहली नजर में कंपनी की दलील मजबूत लग रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पूरी तस्वीर बदल गई.
ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई के दौरान महिला के सुपरवाइजर ने स्वीकार किया कि नौकरी शुरू करते समय उसे इस रेटिंग सिस्टम की जानकारी ही नहीं दी गई थी. इसका मतलब, जिस नियम के आधार पर उसे निकाला गया, वही नियम उससे कभी साझा ही नहीं किया गया था. इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी खुद अपने तय किए गए परफॉर्मेंस रिव्यू समय पर नहीं करती थी. इसका मतलब, जिस प्रक्रिया का हवाला देकर महिला को हटाया गया, उसका पालन कंपनी ने खुद भी ठीक से नहीं किया.
कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला कई बार डेडलाइन मिस करती थी और उसके काम में फॉर्मेटिंग की गलतियां रहती थीं. लेकिन जब ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड देखा तो इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला. सबसे अहम बात यह रही कि महिला के सुपरवाइजर ने कभी उसके ऑडिट के काम की क्वालिटी पर गंभीर सवाल नहीं उठाए थे. इससे साफ हो गया कि खराब परफॉर्मेंस का दावा मजबूत आधार पर नहीं था. मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी कर्मचारी को बिना स्पष्ट फीडबैक, बिना सुधार का मौका दिए और बिना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए नौकरी से निकालना उचित नहीं माना जा सकता.
पूरे मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ है. इसके बाद कंपनी को कानून के तहत अधिकतम 30,000 सिंगापुर डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, जिसकी भारतीय कीमत करीब 19 लाख रुपये बैठती है. महिला की मासिक सैलरी 11,500 सिंगापुर डॉलर थी. अगर कानून में मुआवजे की सीमा तय नहीं होती तो उसे इससे भी ज्यादा रकम मिल सकती थी. मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की कि गलत तरीके से नौकरी खत्म होने से कर्मचारी को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है.
यह मामला सिर्फ एक महिला की जीत नहीं माना जा रहा, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी बड़ा संदेश है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोबेशन पीरियड का मतलब यह नहीं है कि कंपनियां बिना वजह किसी कर्मचारी को बाहर कर दें. अगर किसी कर्मचारी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं है तो उसे पहले स्पष्ट फीडबैक देना, कमियों की जानकारी देना और सुधार का उचित मौका देना जरूरी है. पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना हर कंपनी की जिम्मेदारी है. वहीं, कर्मचारियों के लिए भी यह मामला एक उदाहरण बन गया है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो वे अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता अपना सकते हैं. सही दस्तावेज और मजबूत तथ्यों के साथ न्याय मिलना संभव है.