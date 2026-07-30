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'काम अच्छा नहीं है' कहकर कंपनी ने नौकरी से निकाला, महिला ने कोर्ट में दी चुनौती; जीत लिए 19 लाख रुपये

नई नौकरी, नए सपने और बेहतर करियर की उम्मीद लेकर एक महिला ने मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन की थी. लेकिन प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस का हवाला देकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया. मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. महिला ने इस फैसले को चुनौती दी और जब सच्चाई सामने आई तो ट्रिब्यूनल ने कंपनी को करीब 19 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुना दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:47 AM IST
'काम अच्छा नहीं है' कहकर कंपनी ने नौकरी से निकाला, महिला ने कोर्ट में दी चुनौती; जीत लिए 19 लाख रुपये
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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