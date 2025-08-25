प्यार चाहिए तो इस होटल में आओ... 4,700 रुपये में मिल रहा आपके सपनों का साथी, जानें मामला
Advertisement
trendingNow12896194
Hindi Newsजरा हटके

प्यार चाहिए तो इस होटल में आओ... 4,700 रुपये में मिल रहा आपके सपनों का साथी, जानें मामला

China News: चीन के वुहान में कंट्री गार्डन फीनिक्स होटल मेहमानों को कमरे के साथ प्रशिक्षित कुत्ता भी देता है. 4,700 रुपये प्रति रात में गोल्डन रिट्रीवर या हस्की जैसे डॉगी साथी बनते हैं. लॉन्च के बाद 300+ बुकिंग्स हो चुकी हैं. पालतू संस्कृति बढ़ रही है, कानूनी पहलुओं पर चर्चा जारी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्यार चाहिए तो इस होटल में आओ... 4,700 रुपये में मिल रहा आपके सपनों का साथी, जानें मामला

China News: चीन के वुहान शहर में एक होटल ने ऐसा आइडिया निकाला है कि सुनकर हर डॉगी लवर का दिल खुश हो जाएगा.  होटल में मेहमानों को सिर्फ ठहरने के लिए कमरा नहीं मिलता, बल्कि उनके साथ समय बिताने के लिए एक प्यारा कुत्ता भी दिया जाता है. यहां लगभग 4,700 रुपये खर्च कर आप गोल्डन रिट्रीवर, हस्की या वेस्ट हाईलैंड टेरियर जैसे डॉगी को अपना रूम पार्टनर बना सकते हैं. यानी न अकेलापन रहेगा, न बोरियत  बस पूरा समय एक दोस्ताना डॉगी की संगत में कटेगा.

बुकिंग्स और पालतू अर्थव्यवस्था

होटल मैनेजर मिस्टर डोंग के अनुसार जुलाई में लॉन्च हुई इस सेवा को कुछ ही हफ्तों में 300 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं. मेहमानों को यह कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यह उन्हें इमोशनल जुड़ाव और गर्मजोशी का अनुभव कराता है. यह पहल चीन की तेजी से बढ़ती पेट इकॉनमी का हिस्सा है जो 2024 में 300 बिलियन युआन तक पहुंच चुकी है और 2027 तक 400 बिलियन युआन तक पहुंचने की संभावना है. इससे साफ है कि पालतू जानवरों से जुड़ा बिजनेस चीन में कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: गोरिल्ला का 'लव डोज'... इस शख्स पर हो गया फिदा, ब्रोमांस का वीडियो हो रहा वायरल

पालतू संस्कृति का बढ़ता ट्रेंड

डॉग कैफे से लेकर पेट योगा, ग्रूमिंग और क्लोनिंग तक, चीन में पालतू जानवरों की संस्कृति तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अब होटल भी इस ट्रेंड को अपनाते हुए मेहमानों को कुत्तों की संगत में रहने का मौका दे रहे हैं. एक गेस्ट ने बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि पप्पी बहुत शरारती होगा, लेकिन वह शांत और आज्ञाकारी निकला. वर्तमान में होटल में 10 प्रशिक्षित कुत्ते हैं जो मेहमानों को खुशनुमा अनुभव देते हैं.

डॉग ओनर्स भी खुश

कुछ कुत्ते होटल के हैं जबकि कुछ प्रशिक्षकों या निजी मालिकों से आते हैं. सभी का स्वास्थ्य परीक्षण और ट्रेनिंग की जाती है ताकि गेस्ट और जानवर दोनों का अनुभव अच्छा रहे. डॉग ओनर मिस फांग, जिन्होंने अपने 14 महीने के समोयड ‘नैचा’ को होटल भेजा, कहती हैं कि अब उनका डॉग पहले से ज्यादा खुश रहता है. स्टाफ उन्हें नैचा के मेहमानों संग खेलने के वीडियो भी भेजता है. हालांकि, इस तरह की सेवाओं पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा जारी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

chinachina news

Trending news

'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
;