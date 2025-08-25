प्यार चाहिए तो इस होटल में आओ... 4,700 रुपये में मिल रहा आपके सपनों का साथी, जानें मामला

China News: चीन के वुहान शहर में एक होटल ने ऐसा आइडिया निकाला है कि सुनकर हर डॉगी लवर का दिल खुश हो जाएगा. होटल में मेहमानों को सिर्फ ठहरने के लिए कमरा नहीं मिलता, बल्कि उनके साथ समय बिताने के लिए एक प्यारा कुत्ता भी दिया जाता है. यहां लगभग 4,700 रुपये खर्च कर आप गोल्डन रिट्रीवर, हस्की या वेस्ट हाईलैंड टेरियर जैसे डॉगी को अपना रूम पार्टनर बना सकते हैं. यानी न अकेलापन रहेगा, न बोरियत बस पूरा समय एक दोस्ताना डॉगी की संगत में कटेगा.

बुकिंग्स और पालतू अर्थव्यवस्था

होटल मैनेजर मिस्टर डोंग के अनुसार जुलाई में लॉन्च हुई इस सेवा को कुछ ही हफ्तों में 300 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं. मेहमानों को यह कॉन्सेप्ट इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि यह उन्हें इमोशनल जुड़ाव और गर्मजोशी का अनुभव कराता है. यह पहल चीन की तेजी से बढ़ती पेट इकॉनमी का हिस्सा है जो 2024 में 300 बिलियन युआन तक पहुंच चुकी है और 2027 तक 400 बिलियन युआन तक पहुंचने की संभावना है. इससे साफ है कि पालतू जानवरों से जुड़ा बिजनेस चीन में कितनी तेजी से बढ़ रहा है.

पालतू संस्कृति का बढ़ता ट्रेंड

डॉग कैफे से लेकर पेट योगा, ग्रूमिंग और क्लोनिंग तक, चीन में पालतू जानवरों की संस्कृति तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अब होटल भी इस ट्रेंड को अपनाते हुए मेहमानों को कुत्तों की संगत में रहने का मौका दे रहे हैं. एक गेस्ट ने बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि पप्पी बहुत शरारती होगा, लेकिन वह शांत और आज्ञाकारी निकला. वर्तमान में होटल में 10 प्रशिक्षित कुत्ते हैं जो मेहमानों को खुशनुमा अनुभव देते हैं.

डॉग ओनर्स भी खुश

कुछ कुत्ते होटल के हैं जबकि कुछ प्रशिक्षकों या निजी मालिकों से आते हैं. सभी का स्वास्थ्य परीक्षण और ट्रेनिंग की जाती है ताकि गेस्ट और जानवर दोनों का अनुभव अच्छा रहे. डॉग ओनर मिस फांग, जिन्होंने अपने 14 महीने के समोयड ‘नैचा’ को होटल भेजा, कहती हैं कि अब उनका डॉग पहले से ज्यादा खुश रहता है. स्टाफ उन्हें नैचा के मेहमानों संग खेलने के वीडियो भी भेजता है. हालांकि, इस तरह की सेवाओं पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा जारी है.