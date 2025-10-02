मेट्रो बनी WWE की रिंग! लड़की ने 73 साल की बुजुर्ग महिला को मारी ड्रॉपकिक, वायरल वीडियो देख रह गए लोग हैरान

Taipei Metro Fight: ताइवान की राजधानी ताइपे में मेट्रो ट्रेन के अंदर ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. बीते सोमवार 29 सितंबर को शाम 4 बजे तामसुई-शिनी लाइन (रेड लाइन) पर 73 साल की महिला और एक युवती के बीच प्रायोरिटी सीट को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई और युवती ने WWE स्टाइल में बुजुर्ग महिला को जोरदार ड्रॉपकिक मार दी.

क्यों बढ़ा सीट विवाद इतना बड़ा झगड़ा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुज़ुर्ग महिला ने युवती को प्रायोरिटी सीट से हटने के लिए कहा, लेकिन मामला गरमा गया. कुछ ही देर में बहस गाली-गलौज और फिर मारपीट में बदल गई. घटना का वीडियो यात्रियों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ताइपे MRT (मास रैपिड ट्रांजिट) ने पुष्टि की कि घटना शिनी आन्हे स्टेशन पर हुई. इंटरकॉम से शिकायत मिलने के बाद स्टेशन मैनेजर ट्रेन में चढ़े और विवाद को शांत कराया. MRT ने साफ किया कि इस झगड़े के कारण ट्रेन की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां मर्द पहनते हैं साड़ी और करते हैं गरबा, इसके पीछे छिपी है 200 साल पुरानी खौफनाक कहानी

बुजुर्ग महिला कौन थीं और क्यों हुई गिरफ्तारी?

घटना के अगले ही दिन यानी 30 सितंबर की सुबह, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दिखा कि बुजुर्ग महिला त्सेंग को एक दुकान के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने दुकान के अंदर हंगामा किया था. बाद में पुलिस ने बताया कि त्सेंग पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुकी हैं और उन पर शिलिन डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूटर ऑफिस से वारंट जारी था.

क्या था बुजुर्ग महिला का आपराधिक इतिहास?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2023 में त्सेंग को चोरी के मामले में जेल की सजा मिली थी. जून 2023 में उन्हें 55 दिन की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वे रिपोर्ट करने नहीं पहुंचीं. इसी वजह से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. ताइपे पुलिस ने कहा कि त्सेंग को पूछताछ के बाद शिलिन डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूटर ऑफिस भेजा जाएगा.

इसे भी पढ़ें: Video: 300 की रफ्तार पर थी निंजा बाइक, अचानक सामने आया ट्रक, देखें टकराने से कैसे बाल-बाल बचा शख्स?

वहीं, MRT विभाग ने भी साफ किया कि सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस एक्ट के उल्लंघन के मामले में त्सेंग और युवती दोनों को समन भेजा जाएगा. यह घटना न केवल ताइपे बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है. ताइपे मेट्रो में हुआ यह WWE-स्टाइल झगड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए