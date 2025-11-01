रिंग की 'जंग' छोड़, आश्रम में लगाई झाड़ू! WWE का ये धाकड़ रेसलर अब प्रेमानंद जी महाराज की शरण में, वजह जान कर चौंक जाएंगे आप

Rinku Singh News: दुनियाभर में अपने ताकतवर अंदाज़ और खतरनाक मूव्स के लिए मशहूर WWE रेसलर रिंकू सिंह अब पूरी तरह बदल चुके हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यह खिलाड़ी कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अब वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की शरण में दिखाई दिया. वीडियो में रिंकू सिंह साधु के रूप में सेवा करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. कभी रिंग में दुश्मनों को पछाड़ने वाला यह खिलाड़ी अब झाड़ू लगाकर ‘सेवा’ कर रहा है. उसकी इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा ने हर किसी का दिल छू लिया है.

रिंकू सिंह का चौंकाने वाला बदलाव

वायरल वीडियो में रिंकू सिंह का पूरी तरह बदला हुआ रूप दिखता है. सिर पर तिलक, शरीर पर धोती जैसे वस्त्र और हाथ में झाड़ू लिए रिंकू अब एक साधक बन चुके हैं. वीडियो में वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम में सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वही रिंकू हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण खिलाड़ी के रूप में की थी और बाद में अमेरिका जाकर बेसबॉल से लेकर WWE तक का सफर तय किया. क्लिप के साथ लिखे कैप्शन में लिखा गया, “"बेसबॉल और WWE से वृंदावन तक.”

बेसबॉल से लेकर WWE तक का सफर

रिंकू सिंह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. उनका करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 87 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बेसबॉल फेंका और अमेरिका की माइनर लीग में जगह बनाई. Disney ने 2014 में उनकी जिंदगी पर Million Dollar Arm नाम की फिल्म भी बनाई थी. इसके बाद 2018 में उन्होंने WWE में प्रवेश किया, जहां वह “वीर महान” (Veer Mahaan) के नाम से मशहूर हुए. उन्होंने द ग्रेट खली और जॉन सीना जैसे दिग्गजों से मुकाबले किए और रेसलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

आध्यात्म की ओर रिंकू का रुख

WWE की ग्लैमरस जिंदगी छोड़कर अब रिंकू सिंह ने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है. वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज उनसे कहते हैं, “अगर तुमको लगता है कि तुम हो गए हो इस संसार के लायक, तो आ जाओ.” इस पर रिंकू हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, “लगने लगा है.” यह पल लोगों के लिए बेहद भावुक था. रिंकू का यह परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में शोहरत या ताकत से ज़्यादा शांति और आत्मसंतोष का मूल्य है.