Advertisement
trendingNow12983528
Hindi Newsजरा हटके

रिंग की 'जंग' छोड़, आश्रम में लगाई झाड़ू! WWE का ये धाकड़ रेसलर अब प्रेमानंद जी महाराज की शरण में, वजह जान कर चौंक जाएंगे आप

WWE Wrestler Rinku Singh: WWE के मशहूर रेसलर रिंकू सिंह ने ग्लैमर और ताकत की दुनिया छोड़ अब आध्यात्मिक राह अपना ली है. वायरल वीडियो में वह वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में झाड़ू लगाकर सेवा करते नजर आए, जिसने लोगों को भावुक कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिंग की 'जंग' छोड़, आश्रम में लगाई झाड़ू! WWE का ये धाकड़ रेसलर अब प्रेमानंद जी महाराज की शरण में, वजह जान कर चौंक जाएंगे आप

Rinku Singh News: दुनियाभर में अपने ताकतवर अंदाज़ और खतरनाक मूव्स के लिए मशहूर WWE रेसलर रिंकू सिंह अब पूरी तरह बदल चुके हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में यह खिलाड़ी कुश्ती के अखाड़े से निकलकर अब वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज की शरण में दिखाई दिया. वीडियो में रिंकू सिंह साधु के रूप में सेवा करते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. कभी रिंग में दुश्मनों को पछाड़ने वाला यह खिलाड़ी अब झाड़ू लगाकर ‘सेवा’ कर रहा है. उसकी इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा ने हर किसी का दिल छू लिया है.

रिंकू सिंह का चौंकाने वाला बदलाव

वायरल वीडियो में रिंकू सिंह का पूरी तरह बदला हुआ रूप दिखता है. सिर पर तिलक, शरीर पर धोती जैसे वस्त्र और हाथ में झाड़ू लिए रिंकू अब एक साधक बन चुके हैं. वीडियो में वह प्रेमानंद महाराज के आश्रम में सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वही रिंकू हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण खिलाड़ी के रूप में की थी और बाद में अमेरिका जाकर बेसबॉल से लेकर WWE तक का सफर तय किया. क्लिप के साथ लिखे कैप्शन में लिखा गया, “"बेसबॉल और WWE से वृंदावन तक.”

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेसबॉल से लेकर WWE तक का सफर

रिंकू सिंह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. उनका करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 87 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बेसबॉल फेंका और अमेरिका की माइनर लीग में जगह बनाई. Disney ने 2014 में उनकी जिंदगी पर Million Dollar Arm नाम की फिल्म भी बनाई थी. इसके बाद 2018 में उन्होंने WWE में प्रवेश किया, जहां वह “वीर महान” (Veer Mahaan) के नाम से मशहूर हुए. उन्होंने द ग्रेट खली और जॉन सीना जैसे दिग्गजों से मुकाबले किए और रेसलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई.

आध्यात्म की ओर रिंकू का रुख

WWE की ग्लैमरस जिंदगी छोड़कर अब रिंकू सिंह ने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है. वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज उनसे कहते हैं, “अगर तुमको लगता है कि तुम हो गए हो इस संसार के लायक, तो आ जाओ.” इस पर रिंकू हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, “लगने लगा है.” यह पल लोगों के लिए बेहद भावुक था. रिंकू का यह परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में शोहरत या ताकत से ज़्यादा शांति और आत्मसंतोष का मूल्य है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Premanand MaharajRinku SinghViral News

Trending news

'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी