न दिल, न दिमाग, न आंख… शरीर में केवल एक छेद, फिर भी जिंदा है यह अजीब जीव; वैज्ञानिक भी हैरान

World's Strangest Creature Xenoturbella: दुनिया में ऐसे-ऐसे जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है. हाल ही में एक ऐसे समुद्री जीव की चर्चा तेज हो गई है, जिसके शरीर में न दिमाग है, न आंखें, न दिल, इसके बाद भी यह आराम से जिंदा है. इस अजीब जीव का नाम Xenoturbella है, जिसे वैज्ञानिक दुनिया के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक मानते हैं.
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World's Strangest Creature Xenoturbella: प्रकृति में एक से बढ़कर एक ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो विज्ञान की हर थ्योरी को चुनौती देते हैं. इसका ताजा उदाहरण समंदर की अंधी गहराइयों में मिला है. समंदर में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला है, जिसकी बनावट ने विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. वैज्ञानिकों ने इसे Xenoturbella नाम दिया है. दिखने में यह किसी फटे हुए मोजे या बैंगनी रंग के मांस के लोथड़े जैसा लगता है, लेकिन इसकी असलियत इतनी अजीब है कि वैज्ञानिक इसे 'दुनिया का सबसे रहस्यमयी जीव' कह रहे हैं. इसके पास वह लगभग कुछ भी नहीं है, जो एक जीवित प्राणी के लिए 'अनिवार्य' माना जाता है. इसके बाद भी यह जीव जीवित है, जो वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का कारण है.
इस जीव की सबसे हैरान करने वाली बात इसका शरीर है. इसमें सिर्फ एक ही छेद होता है, जो खाने और गंदगी बाहर निकालने दोनों के काम आता है. इसका मतलब है कि इसमें अलग से मुंह और मलद्वार नहीं होता. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसका शरीर एक साधारण थैली जैसा होता है, जिसमें कोई जटिल अंग नहीं पाए जाते हैं.
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आमतौर पर हम मानते हैं कि किसी भी जीव के लिए दिमाग और दिल जरूरी होते हैं, लेकिन यह जीव उस सोच को भी गलत साबित करता है. इसमें न दिमाग होता है, न दिल, न खून का सिस्टम और न ही कोई खास अंग. इसके बजाय इसमें एक साधारण नर्व नेटवर्क होता है, जो पूरे शरीर में फैला रहता है.
यह जीव समुद्र की गहराई में पाया जाता है, जहां तक इंसानों की पहुंच बहुत कम होती है. यह धीरे-धीरे समुद्र की तलहटी पर चलता है और अपना जीवन वहीं बिताता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुद्र के नीचे रहने वाले छोटे जीवों या जैविक पदार्थों पर निर्भर रहता है.
जब इस जीव की खोज हुई, तो वैज्ञानिक खुद भी उलझन में पड़ गए थे. उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसे किस श्रेणी में रखा जाए. क्या यह बहुत प्राचीन जीव है या फिर किसी विकसित जीव का सरल रूप? कई सालों तक इसकी सही पहचान को लेकर बहस चलती रही. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव करोड़ों साल पुराना हो सकता है और पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूपों की झलक दिखाता है. यह हमें समझने में मदद कर सकता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ और शुरुआत में जीवन कैसा दिखता था.
जहां इंसान का शरीर बेहद जटिल होता है, वहीं यह जीव बिल्कुल उल्टा है. इसके पास न कोई आंख है, न कोई खास अंग है. इसके पास बस एक मुलायम शरीर है, जो समुद्र में धीरे-धीरे चलता रहता है. इसी वजह से कई लोग इसे देखकर कहते हैं कि यह किसी जीव से ज्यादा 'जिंदा थैली' जैसा लगता है.
जैसे ही इस जीव की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर भी लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने लिखा कि 'बिना दिमाग के भी जिंदा रहना संभव है, यह तो सोच से परे है.' कुछ ने मजाक में कहा कि 'यह तो इंसानों से भी ज्यादा सिंपल लाइफ जी रहा है.' हालांकि, वैज्ञानिक अभी तक इस जीव पर कई रिसर्च कर चुके हैं. लेकिन अब भी इसके बारे में बहुत कुछ साफ नहीं है. वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे काम करता है, कैसे जीवित रहता है और इसका विकास कैसे हुआ?
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