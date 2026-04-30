Advertisement
trendingNow13199035
Hindi Newsजरा हटकेन दिल, न दिमाग, न आंख… शरीर में केवल एक छेद, फिर भी जिंदा है यह अजीब जीव; वैज्ञानिक भी हैरान

न दिल, न दिमाग, न आंख… शरीर में केवल एक छेद, फिर भी जिंदा है यह अजीब जीव; वैज्ञानिक भी हैरान

World's Strangest Creature Xenoturbella: दुनिया में ऐसे-ऐसे जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है. हाल ही में एक ऐसे समुद्री जीव की चर्चा तेज हो गई है, जिसके शरीर में न दिमाग है, न आंखें, न दिल, इसके बाद भी यह आराम से जिंदा है. इस अजीब जीव का नाम Xenoturbella है, जिसे वैज्ञानिक दुनिया के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक मानते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit: instagram/@thebrainmaze
Image credit: instagram/@thebrainmaze

World's Strangest Creature Xenoturbella: प्रकृति में एक से बढ़कर एक ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो विज्ञान की हर थ्योरी को चुनौती देते हैं. इसका ताजा उदाहरण समंदर की अंधी गहराइयों में मिला है. समंदर में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला है, जिसकी बनावट ने विज्ञान की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. वैज्ञानिकों ने इसे Xenoturbella नाम दिया है. दिखने में यह किसी फटे हुए मोजे या बैंगनी रंग के मांस के लोथड़े जैसा लगता है, लेकिन इसकी असलियत इतनी अजीब है कि वैज्ञानिक इसे 'दुनिया का सबसे रहस्यमयी जीव' कह रहे हैं. इसके पास वह लगभग कुछ भी नहीं है, जो एक जीवित प्राणी के लिए 'अनिवार्य' माना जाता है. इसके बाद भी यह जीव जीवित है, जो वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का कारण है.

एक छेद वाला शरीर, वही मुंह और वही रास्ता

इस जीव की सबसे हैरान करने वाली बात इसका शरीर है. इसमें सिर्फ एक ही छेद होता है, जो खाने और गंदगी बाहर निकालने दोनों के काम आता है. इसका मतलब है कि इसमें अलग से मुंह और मलद्वार नहीं होता. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसका शरीर एक साधारण थैली जैसा होता है, जिसमें कोई जटिल अंग नहीं पाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें:- 63 किलो वजन घटाते ही बदला मिजाज! 3 बच्चों की मां ने फिट होते ही पति को दे दिया तलाक

Add Zee News as a Preferred Source

न दिमाग, न दिल… फिर भी जिंदा

आमतौर पर हम मानते हैं कि किसी भी जीव के लिए दिमाग और दिल जरूरी होते हैं, लेकिन यह जीव उस सोच को भी गलत साबित करता है. इसमें न दिमाग होता है, न दिल, न खून का सिस्टम और न ही कोई खास अंग. इसके बजाय इसमें एक साधारण नर्व नेटवर्क होता है, जो पूरे शरीर में फैला रहता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TheBrainMaze (@thebrainmaze)

समुद्र की गहराई में रहती है जिंदगी

यह जीव समुद्र की गहराई में पाया जाता है, जहां तक इंसानों की पहुंच बहुत कम होती है. यह धीरे-धीरे समुद्र की तलहटी पर चलता है और अपना जीवन वहीं बिताता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह समुद्र के नीचे रहने वाले छोटे जीवों या जैविक पदार्थों पर निर्भर रहता है.

पहली बार समझ ही नहीं पाए वैज्ञानिक

जब इस जीव की खोज हुई, तो वैज्ञानिक खुद भी उलझन में पड़ गए थे. उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसे किस श्रेणी में रखा जाए. क्या यह बहुत प्राचीन जीव है या फिर किसी विकसित जीव का सरल रूप? कई सालों तक इसकी सही पहचान को लेकर बहस चलती रही. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव करोड़ों साल पुराना हो सकता है और पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूपों की झलक दिखाता है. यह हमें समझने में मदद कर सकता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ और शुरुआत में जीवन कैसा दिखता था.

शरीर इतना साधारण कि हैरानी होती है

जहां इंसान का शरीर बेहद जटिल होता है, वहीं यह जीव बिल्कुल उल्टा है. इसके पास न कोई आंख है, न कोई खास अंग है. इसके पास बस एक मुलायम शरीर है, जो समुद्र में धीरे-धीरे चलता रहता है. इसी वजह से कई लोग इसे देखकर कहते हैं कि यह किसी जीव से ज्यादा 'जिंदा थैली' जैसा लगता है.

सोशल मीडिया पर छाया यह जीव

जैसे ही इस जीव की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर भी लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने लिखा कि 'बिना दिमाग के भी जिंदा रहना संभव है, यह तो सोच से परे है.' कुछ ने मजाक में कहा कि 'यह तो इंसानों से भी ज्यादा सिंपल लाइफ जी रहा है.' हालांकि, वैज्ञानिक अभी तक इस जीव पर कई रिसर्च कर चुके हैं. लेकिन अब भी इसके बारे में बहुत कुछ साफ नहीं है. वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे काम करता है, कैसे जीवित रहता है और इसका विकास कैसे हुआ?

यह भी पढ़ें:- 70 साल पहले साइकिल का भी कटता था चलान! लेना पड़ता था लाइसेंस, फीस देख चकरा जाएगा...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

xenoturbella creaturestrange sea creaturexenoturbella facts

Trending news

'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट