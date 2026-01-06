भारत में यहां आज भी है इस वंश का साम्राज्य! राजमहल में किस महाराजा की चलती है हुकुमत? जानें चौंकाने वाले Facts

Wadiyar Dynasty: आज के दौर में जहां शाही विरासतें अक्सर किताबों और सोशल मीडिया तक सिमट जाती हैं, वहीं यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार की कहानी अलग नजर आती है. यह सत्ता नहीं, जिम्मेदारी की कहानी है. एक ऐसा युवा, जिसने आधुनिक जीवन के आसान रास्तों को छोड़कर सदियों पुरानी परंपरा को संभालने का फैसला किया.

कैसा रहा बचपन?

24 मार्च 1992 को जन्मे यदुवीर का असली नाम यदुवीर गोपाल राज उर्स था. उनका पालन-पोषण राजमहल की रस्मों से दूर हुआ. माता त्रिपुरसुंदरी देवी और पिता स्वरूप आनंद गोपाल राज उर्स ने उन्हें विशेषाधिकार नहीं, बल्कि शिक्षा और सामान्य जीवन दिया. हालांकि मां के जरिए वह मैसूर के अंतिम महाराजा जयचामराज वाडियार के परपोते थे. बेंगलुरु के विद्या निकेतन और कनाडियन इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई के बाद यदुवीर अमेरिका चले गए. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट में उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में डबल मेजर किया. इस दौरान वह संगीत, किताबों और विचारों में ज्यादा रुचि रखते थे, न कि शाही पहचान में.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

आधुनिक रुचियों से कैसे जुड़े?

यदुवीर को 60-70 के दशक का रॉक म्यूजिक, ब्लूज और जैज पसंद है. वह एनबीए के शौकीन रहे और साथ ही सरस्वती वीणा का अभ्यास भी करते रहे. यही संतुलन बाद में उनकी पहचान बना, जहां पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा एक साथ नजर आई. दिसंबर 2013 में श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियार के निधन के बाद मैसूर राजघराना उत्तराधिकारी विहीन हो गया. भले ही राजशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह भूमिका बेहद अहम थी. लंबी चर्चा के बाद फरवरी 2015 में यदुवीर को गोद लेकर उत्तराधिकारी चुना गया.

कैसे बने 27वें संरक्षक और बदली जिंदगी?

28 मई 2015 को महज 23 साल की उम्र में यदुवीर का वाडियार वंश के 27वें प्रमुख के रूप में अभिषेक हुआ. संवैधानिक ताकत भले न हो, लेकिन दशहरा, चामुंडी देवी की पूजा और पारंपरिक रस्मों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर आ गई. यदुवीर ने खुद को केवल प्रतीकात्मक भूमिका तक सीमित नहीं रखा. स्वच्छ भारत अभियान में वह मैसूर के ब्रांड एंबेसडर बने. शिक्षा और संस्कृति के लिए श्री जयचामराजेंद्र उर्सु एजुकेशन ट्रस्ट और कलिसु फाउंडेशन से जुड़े रहे.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

संसद तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ?

2024 में यदुवीर ने मैसूर-कोडागु लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की. इसके साथ ही वह वाडियार परिवार के दूसरे सदस्य बने, जो संसद पहुंचे. यह परंपरा और लोकतंत्र का अनोखा मेल माना गया. 2016 में यदुवीर ने राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने की त्रिशिका कुमारी से विवाह किया. यह पहली बार था जब वाडियार वंश में उर्स जाति से बाहर शादी हुई. उनके दो पुत्र हैं, जिससे मैसूर की पीढ़ियों पुरानी विरासत को आगे बढ़ने का भरोसा मिला.