Fauxductivity से लेकर Gen Z तक! 2025 में ऑफिस में काम कम और ये 5 चीजें ज्यादा हुईं, क्या आप भी हैं इसका हिस्सा?

'Fauxductivity' से लेकर Gen Z तक! 2025 में ऑफिस में काम कम और ये 5 चीजें ज्यादा हुईं, क्या आप भी हैं इसका हिस्सा?

Year Ender 2025: 2025 में ऑफिस कल्चर पूरी तरह बदला. Gen Z ने करियर मिनिमलिज़्म, जॉब हगिंग, Gen Z Stare और Fauxductivity जैसे ट्रेंड्स दिए. काम से ज्यादा मानसिक शांति अहम हुई, जबकि Quiet Cracking ने कर्मचारियों की अंदरूनी थकान उजागर की. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:43 PM IST
'Fauxductivity' से लेकर Gen Z तक! 2025 में ऑफिस में काम कम और ये 5 चीजें ज्यादा हुईं, क्या आप भी हैं इसका हिस्सा?

Year Ender 2025: 2025 का ऑफिस अब वैसा नहीं रहा, जैसा हम पहले जानते थे. न तो हर कोई प्रमोशन के पीछे भागता दिखा, न ही देर रात तक काम करना गर्व की बात रही. इस साल नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सुरक्षा का सवाल बन गई. खासकर Gen Z ने ऑफिस कल्चर को नए शब्द, नए रवैये और नए ट्रेंड्स दिए. कहीं दिखावटी व्यस्तता नजर आई, तो कहीं बिना बोले सब कह देने वाली निगाहें. ‘Fauxductivity’ से लेकर ‘Gen Z Stare’ तक, 2025 में काम कम और ट्रेंड्स ज्यादा चर्चा में रहे. सवाल ये है. क्या आप भी अनजाने में इसका हिस्सा बन चुके हैं?

प्रमोशन नहीं, सुकून की तलाश

2025 में सबसे बड़ा बदलाव करियर को देखने के नजरिये में दिखा. Gen Z और युवा प्रोफेशनल्स ने तेजी से आगे बढ़ने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया. इसे ‘करियर मिनिमलिज़्म’ कहा गया, जहां लोग बड़ी पोस्ट या भारी जिम्मेदारी के बजाय संतुलित काम, स्थिर सैलरी और मानसिक शांति को प्राथमिकता देने लगे. लेटरल मूव्स, नई स्किल सीखने वाले रोल और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर ज्यादा पसंद किए गए. काम अब जिंदगी का केंद्र नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा बन गया. यह ट्रेंड बताता है कि नई पीढ़ी सफलता को सिर्फ पद और पैकेज से नहीं माप रही.

 डर के दौर में सुरक्षित रहना

2025 में छंटनी, AI का असर और ठंडा जॉब मार्केट लोगों के फैसलों पर भारी पड़ा. ऐसे में ‘जॉब हगिंग’ नाम का ट्रेंड सामने आया. इसका मतलब है—नौकरी पसंद हो या न हो, उसे छोड़ने का जोखिम न लेना. लोग सिर्फ इसलिए उसी रोल में टिके रहे क्योंकि वहां सुरक्षा महसूस हो रही थी. यह ट्रेंड जॉब हॉपिंग के बिल्कुल उलट है. हालांकि इससे तुरंत खतरा टल गया, लेकिन लंबे समय में करियर ग्रोथ, मोटिवेशन और संतुष्टि पर सवाल खड़े हो गए. कई कर्मचारी अंदर ही अंदर असंतुष्ट रहने लगे.

 

Gen Z Stare और Fauxductivity

ऑफिस में वायरल हुआ ‘Gen Z Stare’ भी 2025 की पहचान बना. मीटिंग या बातचीत में बिना भाव के देखना, जिसे कुछ लोग बदतमीजी मानते हैं, तो कुछ इसे नकली शिष्टाचार से दूरी कहते हैं. इसी के साथ ‘Fauxductivity’ यानी दिखावटी उत्पादकता भी खूब चर्चा में रही. लंबी मीटिंग्स, तुरंत रिप्लाई और हर वक्त ऑनलाइन दिखना, लेकिन असली काम कम. इससे कर्मचारी “दिख” तो रहे थे, पर असरदार नतीजे नहीं दे पा रहे थे. इस ट्रेंड ने काम की गुणवत्ता और ऑफिस कल्चर पर बड़ा सवाल खड़ा किया.

 चुपचाप टूटते कर्मचारी

सबसे गंभीर ट्रेंड रहा ‘Quiet Cracking’. यह न तो बर्नआउट है, न ही क्वाइट क्विटिंग. इसमें कर्मचारी बाहर से सामान्य और काम करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है. न उत्साह बचता है, न खुशी. 2025 में यह ट्रेंड चेतावनी बनकर उभरा कि अगर कंपनियां सिर्फ आउटपुट देखेंगी और इंसान की भावनाओं को नजरअंदाज करेंगी, तो नुकसान तय है. यह साल बता गया कि ऑफिस में काम कम हुआ या ज्यादा, लेकिन मानसिक दबाव और नए ट्रेंड्स ने सबका ध्यान जरूर खींचा.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Year Ender 2025

