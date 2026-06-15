सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. कई बार लोग व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं. ऐसा ही एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला मामला यमन से सामने आया है. जहां सोशल मीडिया पर 'स्पाइडर-मैन ऑफ यमन' के नाम से मशहूर एक जांबाज स्टंटमैन की लाइव कैमरे के सामने मौत हो गई. वो एक खतरनाक ज्वालामुखी के क्रेटर के पास स्टंट कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे पाताल जैसी गहरी खाई में जा गिरा. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग हैरान और परेशान हैं.
जिस लड़के के साथ ये भयानक हादसा हुआ, उसे स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर लोग बड़े प्यार से 'स्पाइडर-मैन' बुलाते थे. वजह थी उसकी गजब की फुर्ती. वो बिना किसी डर के ऊंची-ऊंची पहाड़ियों, चट्टानों और खतरनाक जगहों पर चढ़ जाता था. उसके स्टंट्स को देखने के लिए सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी भीड़ जुटती थी. लेकिन इस बार उसका सामना एक बेहद खतरनाक ज्वालामुखी से था, जो उसकी जिंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये लड़का एक निष्क्रिय या गहरे ज्वालामुखी के क्रेटर के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था. वो कैमरे के सामने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था. आसपास के लोग भी उसे देख रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. इसी दौरान चट्टान का एक हिस्सा या उसका पैर अचानक से स्लिप हो गया. उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ढलान इतनी तेज थी कि वो सीधे ज्वालामुखी के अंधेरे और गहरे गड्ढे में नीचे चला गया.
Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa'qa' Antar Al-Absi, o "Spider-Man do Iêmen", antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen.
Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia.
Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G
— Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) June 13, 2026
जैसे ही वो लड़का नीचे गिरा, वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. वीडियो में लोगों के चिल्लाने की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं. कैमरामैन ने भी घबराहट में कैमरे को नीचे की तरफ घुमाया, लेकिन तब तक वो लड़का ज्वालामुखी की अंधी गहराइयों में ओझल हो चुका था. यह मंजर इतना खौफनाक था कि कमजोर दिल वाले लोग इसे पूरा देख भी नहीं पा रहे हैं.
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई. टीम मौके पर पहुंची और ज्वालामुखी के क्रेटर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. लेकिन गहराई इतनी ज्यादा थी और अंदर के हालात इतने कड़क थे कि उस लड़के को जिंदा बचाना नामुमकिन था. काफी मशक्कत के बाद उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सका. इस खबर के बाद से उसके फैंस और परिवार में मातम पसरा हुआ है.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोग कह रहे हैं कि आखिर चंद व्यूज और रील्स के चक्कर में युवा अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं. एड्रेनालाईन रश और इंटरनेट फेम का ये चस्का आजकल के युवाओं के लिए काल बनता जा रहा है. एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ऐसे खतरनाक स्टंट्स बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए.