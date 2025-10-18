Advertisement
trendingNow12966507
Hindi Newsजरा हटके

दिवाली पर सोन पापड़ी खाने वाले हैं तो जरा रुक जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे हाय तौबा

Viral Video: वायरल वीडियो में फैक्ट्री में बिना सफाई और ग्लव्स के सोन पापड़ी बनाते दिखाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इंस्टाग्राम पर 2.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा. लोगों ने मिठाई की स्वच्छता पर सवाल उठाए और कई यूजर्स ने सोन पापड़ी खाना छोड़ने की बात कही.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली पर सोन पापड़ी खाने वाले हैं तो जरा रुक जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे हाय तौबा

Soan Papdi: दिवाली का त्योहार आते ही मिठाइयों की खुशबू हर घर में फैल जाती है. खासकर सोन पापड़ी, जो इस त्योहार की सबसे लोकप्रिय मिठाई मानी जाती है. इसकी कुरकुरी परत और मीठा स्वाद सभी को लुभाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि फैक्ट्री में सोन पापड़ी किस हाल में बनाई जा रही है.

वीडियो में दिखी गंदगी और लापरवाही

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बिना किसी साफ-सफाई के, बिना दस्ताने पहने और खुले वातावरण में सोन पापड़ी तैयार की जा रही है. मजदूर खुले हाथों से मिठाई को छू रहे हैं, और आसपास स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं है. यह वीडियो देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वे ऐसी मिठाई वास्तव में खाना चाहेंगे? कई लोगों ने इसे देख कर कहा कि अब वे घर पर ही मिठाई बनाना पसंद करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिलावट से बढ़ रहा है खतरा

सोहन पापड़ी में कई बार नकली घी, सस्ता तेल और हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे मिठाई का स्वाद तो खराब होता ही है, स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है. नकली घी के सेवन से पाचन संबंधी दिक्कतें, पेट दर्द और अन्य बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मिठाई खरीदते समय विश्वसनीय दुकानों का चयन करें. घर पर बनी मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि शुद्ध भी रहती है.

 

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @DrKarishmaTyagi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 2.5 लाख से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “भाई, यही तो दिवाली बोनस है.” वहीं दूसरे ने कहा, “आज से सोन पापड़ी खाना बंद.” वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि त्योहारों में खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूकता जरूरी है.

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Videosoan papdi

Trending news

PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
Tony abott
PAK एक सैन्य सोसायटी, जिसमें इस्लामी... ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM का 'विस्फोटक' बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर