दिवाली पर सोन पापड़ी खाने वाले हैं तो जरा रुक जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे हाय तौबा

Soan Papdi: दिवाली का त्योहार आते ही मिठाइयों की खुशबू हर घर में फैल जाती है. खासकर सोन पापड़ी, जो इस त्योहार की सबसे लोकप्रिय मिठाई मानी जाती है. इसकी कुरकुरी परत और मीठा स्वाद सभी को लुभाता है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि फैक्ट्री में सोन पापड़ी किस हाल में बनाई जा रही है.

वीडियो में दिखी गंदगी और लापरवाही

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बिना किसी साफ-सफाई के, बिना दस्ताने पहने और खुले वातावरण में सोन पापड़ी तैयार की जा रही है. मजदूर खुले हाथों से मिठाई को छू रहे हैं, और आसपास स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं है. यह वीडियो देखकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वे ऐसी मिठाई वास्तव में खाना चाहेंगे? कई लोगों ने इसे देख कर कहा कि अब वे घर पर ही मिठाई बनाना पसंद करेंगे.

मिलावट से बढ़ रहा है खतरा

सोहन पापड़ी में कई बार नकली घी, सस्ता तेल और हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे मिठाई का स्वाद तो खराब होता ही है, स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है. नकली घी के सेवन से पाचन संबंधी दिक्कतें, पेट दर्द और अन्य बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मिठाई खरीदते समय विश्वसनीय दुकानों का चयन करें. घर पर बनी मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि शुद्ध भी रहती है.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @DrKarishmaTyagi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक 2.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 2.5 लाख से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “भाई, यही तो दिवाली बोनस है.” वहीं दूसरे ने कहा, “आज से सोन पापड़ी खाना बंद.” वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि त्योहारों में खाने की चीजों की सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूकता जरूरी है.