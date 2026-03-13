'पॉटी' बेचकर बनें करोड़पति! महिला के दावे ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, जानें पूरा मामला

Viral Video: पैसा कमाने को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर अजब-गजब तरीकों को लेकर चर्चा होती रहती है. लेकिन इन दिनों एक महिला के दावे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. महिला ने दावा किया कि कुछ कंपनियां ऐसी चीजों को भी खरीदने के लिए तैयार हैं. जिसे बेचने के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा. वो चीज कोई और नहीं है, बल्कि आपका मल (Poop) है

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला खूब वायरल हो रही है. महिला ने दावा किया है कि कोई भी अपना 'मल' बेचकर करोड़पति बन सकता है. ये दावा सुनकर ज्यादातर लोग हैरान हैं तो कई लोगों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई. इसके अलावा ज्यादातर लोग इसका मजाक बना रहे हैं. महिला के इस दावे ने सोशल मीडिया पर मजेदार बहस छेड़ दी है. वीडियो में महिला पूछती है, 'अगर मैं कहूं कि आप अपनी पॉटी बेचकर 1.5 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे?' इसके बाद महिला अपने वीडियो में दावा करती है कि एक अमेरिकी कंपनी मल दान करने वालों को पैसा देने के लिए तैयार है. अगर आप हर बार अपना मल दान करते हैं ​तो 41 हजार रुपये तक मिल सकते हैं जिससे आप सालाना करीब डेढ़ करोड़ रुपये कमा सकते हैं.

'पैसे कमाएं, जान बचाएं'

जब महिला ये दावा कर रहती है कि अमेरिकी कंपनी आपका मल खरीद रही है तब साथ ही वो अपने वीडियो में कंपनी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी दिखा रही है. स्क्रीनशॉट में लिखा दिखाई देता है कि 'पैसे कमाएं, जान बचाएं'. रिसर्च के लिए आप एक 'स्टूल डोनर' बनें. इसके बाद महिला इस बात पर जोर देती है कि वो कोई मजाक नहीं कर रही है और दावा करती है कि जो लोग ज्यादा हेल्दी और फिट हैं उन्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं.

महिला ने समझाई साइंस

महिला ने इसके पीछे की साइंस समझाते हुए बताया कि मल के करीब 50 प्रतिशत हिस्से में आंतों के बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन से लेकर मेंटल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म तक में अहम भूमिका निभाते हैं. महिला ने दावा किया कि ये कंपनियां मल से अच्छे बैक्टीरिया को निकाल कर कैप्सूल में बदलती हैं. इन कैप्सूल्स को उन लोगों को दिया जाता है जो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS), मोटापा और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इस प्रोसेस को 'फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट' (FMT) कहा जाता है.

10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर 8 मार्च को @truelysimran नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक 10 लाख से ज्यादा लोग वीडियो को देख चुके हैं. इतना ही नहीं, 14 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने हजारों की संख्या में प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोले यूजर्स?

यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में मजेदार बहस छेड़ दी है. ज्यादातर यूजर्स इसका मजाक बना रहे हैं. लोगों ने काफी फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बस यही देखना बाकी रह गया था.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हे भगवान... यह वीडियो मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया.' एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, मैंने अभी फल्श किया और आज डेढ़ करोड़ गवां दिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.