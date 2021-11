रोते हुए चिकेन का यह वीडियो देख भर आएंगी आपकी आंखें, लोग बोले- अब हो जाएंगे शाकाहारी

Viral Video: मांसाहारी (Non-vegetarian) लोगों को चिकन (Chicken) खाना बहुत पसंद होता है. जबकि शाकाहारी (Vegetarian) लोग इससे दूर रहते हैं. वैसे तो हर किसी की अपनी च्वाइस है कि उसे मांसाहारी होना है या शाकाहारी रहना है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो (Emotional Chicken Video) दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप चिकन (Turkey Chicken) खाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे.

यह वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में एक चिकन (Turkey Chicken Video) रोता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो को @JohnOberg नामक यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक कैप्शन भी लिखा है.

वीडियो के साथ यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'अगर कोई चिकन खाने का प्लान बना रहा है, तो ये देखो. इसे देखकर बहुत से लोग अपनी प्लेट छोड़ देंगे.' बता दें कि वायरल वीडियो में जो चिकन है वह टर्की प्रजाति का है. विदेशों में इस प्रजाति के चिकन का मीट बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है.

इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बहुत से लोग कह रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद अब वह चिकन खाना छोड़ देंगे और पूरी तरह शाकाहारी बन जाएंगे. ज्यादातर लोग वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं. देखें वीडियो-

If everyone who was planning on eating #turkey for #Thanksgiving tomorrow saw this, MANY of them would leave them off their plates. Pls RT! pic.twitter.com/AOR9UqEL4F

— John Oberg (@JohnOberg) November 24, 2021