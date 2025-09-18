पैसा चाहिए विधायक का चुनाव लड़ना है! लोग बोले- भीख मांगने का तरीका 'थोड़ा कैजुअल है'
पैसा चाहिए विधायक का चुनाव लड़ना है! लोग बोले- भीख मांगने का तरीका 'थोड़ा कैजुअल है'

Viral Video: आपने नेताओं को चुनाव में हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को 'चुनाव' लड़ने के लिए पैसे मांगते देखा है. सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जो विधायक का चुनाव (mla election) लड़ने के लिए पैसे मांग रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:20 PM IST
पैसा चाहिए विधायक का चुनाव लड़ना है! लोग बोले- भीख मांगने का तरीका 'थोड़ा कैजुअल है'

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस का बेहतरीन उदाहरण बनते हैं. कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक बनाते हैं तो कई लोग हौसले की दाद देते हैं. कुछ लोग खुद को गरीब बताकर मांगने का काम करते हैं या किसी चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए समाज से मदद मांगते हैं. इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो इन सबसे अलग है. वीडियो में दिखता है कि एक लड़का विधायक का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पैसे मांग रहा है. 

किस काम के लिए मांग रहा पैसे? 
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है. एक लड़का पब्लिक प्लेस में एक तख्ती लेकर बैठा है जिसपर लिखा है, "पैसे चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना है." ये लड़का पब्लिक प्लेस में अपनी तख्ती लेकर बैठ जाता है और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगना शुरू करता है. हालांकि ये लड़का अपने मुंह से कुछ नहीं मांगता है, बल्कि आते जाते लोग अपनी हैसियत के हिसाब से इस लड़के की मदद करते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं. अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो देखकर क्या बोले लोग? 
वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "विधायक बनने से पहले ही जनता का पैसा खा रहे हो, बनने के बाद भी जनता का ही पैसा खाओगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई को विधायक बनने की बहुत बहुत बधाई." तीसरे यूजर ने लिखा, "अच्छा है, कोई इसे भीख मांगना नहीं कहेगा." चौथे यूजर ने लिखा, "भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है."
किसने शेयर किया ये वीडियो? 
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @pinkcity.monumeena नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.7 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

