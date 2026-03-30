एग्जाम में पास हुई छोटी बच्ची तो मोहल्ले में बांटी ऐसी चीज, देखकर दंग रह गए पड़ोसी! बोली- मेरी मर्जी...

Hajmola Celebration: आमतौर पर जब कोई बड़ी सफलता मिलती है, खासकर एग्जाम पास करने की खुशी तो लोग मिठाई बांटते हैं. लेकिन इस बार एक लड़की ने इस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया. उसने अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए मिठाई की जगह हाजमोला बांटकर सबको हैरान कर दिया. यह अनोखा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

लड़की ने हाजमोला ही क्यों चुना?

वीडियो में दिख रही लड़की जो नॉर्थ ईस्ट भारत की बताई जा रही है, अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को हाजमोला देती नजर आती है. जब एक महिला ने उससे मजाक में पूछा कि उसने इतनी अजीब ट्रीट क्यों चुनी, तो लड़की ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया, “मेरा मर्ज़ी, मेरा लाइफ.” यही जवाब लोगों को और भी ज्यादा पसंद आया.

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वीडियो कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. कुछ ही दिनों में इसे हजारों व्यूज मिल गए. वीडियो की सादगी और लड़की का कॉन्फिडेंस लोगों को खूब भा रहा है, जिससे यह कंटेंट ट्रेंडिंग में आ गया. इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. किसी ने कहा कि लड़की अपने हेटर्स को हाजमोला दे रही है ताकि वे उसकी सफलता पचा सकें. वहीं, कुछ लोगों ने इसे बहुत क्यूट बताया. कई यूजर्स ने कहा कि यह जश्न मनाने का सबसे अलग और मजेदार तरीका है.

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इस वीडियो ने एक छोटा लेकिन खास संदेश भी दिया है कि खुशी मनाने का कोई तय तरीका नहीं होता. हर व्यक्ति अपनी पसंद से जश्न मना सकता है. लड़की का यह अंदाज बताता है कि जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, चाहे वो मिठाई हो या हाजमोला. बिना किसी बड़े सेटअप या प्लानिंग के, सिर्फ एक छोटे से आइडिया ने इसे वायरल बना दिया.