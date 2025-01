हाथी को चिढ़ाने की कर रहा था कोशिश, पड़े जान के लाले, मिला करारा सबक; देखें वीडियो

Trending video: हाथी जितने बड़े और ताकतवर दिखते हैं, उनका दिल भी उतना ही बड़ा होता है. उन्हें जंगल के सबसे समझदार जानवरों में गिना जाता है, लेकिन अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो उसे शांत करना आसान नहीं होता. हम इंसान यह बात जानते हैं फिर भी कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो जानलेवा हो सकती है.

सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक युवक बार-बार हाथी को चिढ़ाने और परेशान करने की कोशिश करता दिख रहा है. हाथी शांत होकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन युवक उसे भड़काने के लिए उसके आसपास मंडराता रहता है. कई बार हाथी गुस्से में उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन आखिरी पल पर रुक जाता है.

गजराज ने पल भर में सिखाया सबक

आखिरकार, हाथी उस युवक को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है, लेकिन युवक फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता. इस वीडियो को देखकर किसी को भी उस युवक पर गुस्सा आ सकता है. वीडियो के अंत में हाथियों का पूरा झुंड नजर आता है और दूसरा हाथी भी युवक को भगाने में पीछे नहीं रहता. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख और चेतावनी देता है कि जंगल के जानवरों को परेशान करना कितना खतरनाक हो सकता है.

हाथी से पंगा लेना पड़ा महंगा

इस वीडियो को आईएफएस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल @ParveenKaswan पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इस वीडियो में असली जानवर को पहचानें, हो सकता है आप जवान हों और हाथी से तेज दौड़ सकें, लेकिन चिढ़े हुए हाथी के लिए इंसान कई दिनों तक खतरा बन सकता है, अपनी मस्ती के लिए जंगल के जानवरों को परेशान न करें." यह कैप्शन लोगों को समझदारी से काम लेने और जंगल के जानवरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का संदेश देता है.

Identify the animal in this video.

Maybe you are young and you can outrun the elephants. But these irritated animals don’t behave peacefully if they see other human for next few days. Don’t irritate wild animals for your fun. pic.twitter.com/chYlLeqx3d

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 12, 2025