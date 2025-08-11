ट्रेन पर स्टंट करना पड़ा भारी! चलती ट्रेन से लटककर 'हीरो' बन रहा था युवक, खंभे से टकराते ही हुआ बुरा हाल

Train Viral Stunt: आजकल लोग सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने के चक्कर में जान भी जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं. लोगों पर रील्स बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गया है. युवा वायरल होने के लिए जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का चलती ट्रेन से लटककर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था. लेकिन उसकी यह हरकत उसके लिए एक बड़ा सबक बन गई, जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएगा.

खंभे से टकराया शख्स

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक चलती ट्रेन के दरवाजे पर दो डिब्बों के बीच से लटककर स्टंट कर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक हाथ से ट्रेन को पकड़े हुए है और दूसरा हाथ हवा में लहरा रहा है. वहीं स्टंट करते हुए वह 'हर-हर महादेव' का नारा भी लगा रहा था. वह शायद यह दिखाना चाहता था कि वह कितना बहादुर है. हालांकि तभी अचानक एक रेलवे का खंभा सामने आ गया. युवक को इसका अंदाजा नहीं था और अगले ही पल उसका चेहरा उस खंभे से जोर से टकरा गया. टकराने के बाद वह तुरंत ट्रेन के अंदर चला गया. गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई. लेकिन यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा.

लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

सोशम मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी हैं. दरअसल ये वीडियो @Rawat_1199 नाम के एक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां इस हरकत को बेवकूफी बता रहे हैं तो कुछ इसे अच्छा सबक भी बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा- इसे बहुत तेजी से लगी है, अब ये ऐसा कभी भी नहीं करेगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बच गया, अच्छा हुआ सिर पर नहीं लगा नहीं तो. एक अन्य यूजर ने लिखा- सही सबक मिला, ताकि यह आगे से कभी ऐसा न करे. वहीं यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो बिना सोचे-समझे खतरनाक स्टंट करते हैं.