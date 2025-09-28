Advertisement
देर रात गरबा इवेंट से लौटी युवती, भूल गई फ्लैट की चाबी! कैब ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि कहानी हो गई Viral

Rapido Driver Viral Story: रैपिडो ड्राइवर ने इंसानियत दिखाते हुए शिवानी शुक्ला का देर रात तब तक साथ नहीं छोड़ा, जब तक उनकी रूममेट चाबी लेकर नहीं आईं. सोशल मीडिया पर इस नेकदिली की जमकर तारीफ हुई. लोग बोले- भरोसा कायम हुआ, सभी हीरो केप नहीं पहनते, कुछ बाइक भी चलाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:28 AM IST
देर रात गरबा इवेंट से लौटी युवती, भूल गई फ्लैट की चाबी! कैब ड्राइवर ने किया ऐसा काम कि कहानी हो गई Viral

Viral Video: आज के समय में जब अक्सर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, ऐसे में एक रैपिडो ड्राइवर की संवेदनशीलता ने सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया. यह घटना शिवानी शुक्ला नाम की युवती के साथ हुई, जो देर रात गरबा इवेंट से घर लौट रही थीं. घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि वे अपनी फ्लैट की चाबी भूल गई हैं और सड़कें सुनसान थीं.

ड्राइवर ने निभाई जिम्मेदारी

ऐसे हालात में कोई भी ड्राइवर अपनी ड्यूटी पूरी कर वहां से चला जाता, लेकिन इस रैपिडो ड्राइवर ने इंसानियत का चेहरा दिखाते हुए शिवानी का साथ नहीं छोड़ा. वह तब तक उनके साथ खड़ा रहा जब तक उनकी रूममेट चाबी लेकर नहीं पहुंच गईं. इस दौरान उसने सुनिश्चित किया कि शिवानी सुरक्षित महसूस करें और अकेली न रहें.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार

जैसे ही शिवानी ने इस पूरे अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया, यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. लोगों ने ड्राइवर की जिम्मेदारी और नेकदिली की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह घटना इंसानियत पर उनका भरोसा फिर से कायम करती है और ऐसे लोग समाज के लिए मिसाल हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सम्मान की मांग और पॉजिटिविटी का संदेश

कई लोगों ने रैपिडो कंपनी से इस ड्राइवर को सम्मानित करने की मांग की. यूजर्स का कहना है कि आज के दौर में ऐसे लोग ही भरोसा और सुरक्षा का माहौल बनाते हैं। वहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि सभी हीरो केप नहीं पहनते, कुछ बाइक भी चलाते हैं. इस घटना ने यह साबित किया कि छोटी-सी दयालुता भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है. यूजर ने लिखा, “सभी हीरो केप ही नहीं पहनते… कुछ बाइक भी चलाते हैं.” दूसरे यूजर ने लिखा, “विश्वास बहाल हुआ… सकारात्मक पोस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, जब कैब ड्राइवरों के बारे में ज्यादातर नकारात्मक सामग्री सुनने और देखने को मिलती है… शानदार.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

