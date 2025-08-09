Rakshabandhan Video: छोटे भाई ने रक्षाबंधन पर किया झगड़ा तो बहन बोली- राखी के लिए मैं मनीष मल्होत्रा से बनवाऊंगी मेंहदी...
Rakshabandhan Video: छोटे भाई ने रक्षाबंधन पर किया झगड़ा तो बहन बोली- राखी के लिए मैं मनीष मल्होत्रा से बनवाऊंगी मेंहदी...

Raksha Bandhan Video: आप भी रोजाना इंस्टाग्राम पर रील्स तो जरूर देखते होंगे और कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसे देखकर हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते. कुछ ऐसा रक्षाबंधन पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी बड़ी बहन से झगड़ते हुए दिखाई दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:46 AM IST
Rakshabandhan Video: छोटे भाई ने रक्षाबंधन पर किया झगड़ा तो बहन बोली- राखी के लिए मैं मनीष मल्होत्रा से बनवाऊंगी मेंहदी...

Rakshabandhan Video: आप भी रोजाना इंस्टाग्राम पर रील्स तो जरूर देखते होंगे और कभी-कभी कुछ ऐसे वीडियो आ जाते हैं जिसे देखकर हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते. कुछ ऐसा रक्षाबंधन पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी बड़ी बहन से झगड़ते हुए दिखाई दिया. रक्षाबंधन से पहले बड़ी बहन ने हाथ में मेहंदी लगवाई थी और अपने छोटे भाई से बात कर रही होती है. वह अपने भाई से पूछती है कि आखिर मेरी मेहंदी कैसी लगी तुम्हे? इस पर छोटे बहन ने मजाक करते हुए कहता है- छी है, एकदम गोबर से बनाई है. फिर बहन बोलती है- मैंने तो राखी के लिए बनाई और देख कितना सुंदर है.

यह भी पढ़ें: पत्नियों का गुस्सा मत लो हल्के में! गर्भवती महिला ने भूलचूक करने वाले पति को दिया पानी वाला झटका

भाई-बहन ने आखिर क्यों किया झगड़ा?

इस पर फिर छोटा और नटखट भाई ने जवाब में कहा- हां, पैसे नहीं थे इसलिए गोबर हाथ में लगवाई है. फिर बहन ने जवाब में कहा- राखी के लिए अबसे मैं मनीष मल्होत्रा से मेहंदी लगवाऊंगी. इसके बाद फिर से भाई वही बात दोहराता है कि गोबर से मेहंदी बनवाई है. फिर बहन कहती है तू तो इतना जलनखोर है क्या ही बताऊं. फिर छोटा भाई कहता है- मैं अभी तेरे मुंह पर मुक्का मार दूंगी. फिर बहन कहती है कि मैं तो तुमसे डरती ही नहीं. राखी से पहले आपसी तू-तू, मैं-मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 

 

यह भी पढ़ें: Raksha Bandhan Video: राखी बंधवाने के बाद भाई ने की ऐसी हरकत, कैमरे के सामने बहन ने खूब किया रोना-धोना

वीडियो पर लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

वायरल होने वाले वीडियो को @misthi _barle _vlogs ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इस पर 24 घंटे के अंदर 50 हजार से ज्यादा लाइक्स आ गए. वहीं, लाखों में व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "भाई गोबर की बात कर रहा है और बहन मनीष मल्होत्रा की. लड़के गोबर से आगे नहीं बढ़ रहे." एक अन्य यूजर ने लिखा, "मनीष मल्होत्रा कब से मेहंदी लगाने लगा?" एक तीसरे ने लिखा, "रक्षाबंधन पर ऐसा वीडियो न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता."

अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

rakshabandhanRaksha BandhanViral Video

;