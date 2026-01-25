Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेबेरोजगारी का ऐसा स्वैग... प्रियंका चोपड़ा के गाने पर बीच सड़क बाइक को घेरे में लेकर लड़को ने किया ऐसा डांस, वीडियो हो गया वायरल

बेरोजगारी का ऐसा स्वैग... प्रियंका चोपड़ा के गाने पर बीच सड़क बाइक को घेरे में लेकर लड़को ने किया ऐसा डांस, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवाओं ने एक्सप्रेसवे किनारे बाइक के चारों ओर डांस किया. कुछ लोगों ने इसे बेरोजगारी और गैर-जिम्मेदारी बताया, तो कुछ ने टैलेंट और मस्ती कहा. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है.

Jan 25, 2026, 07:12 AM IST
बेरोजगारी का ऐसा स्वैग... प्रियंका चोपड़ा के गाने पर बीच सड़क बाइक को घेरे में लेकर लड़को ने किया ऐसा डांस, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे! कभी चलती ट्रेन, कभी मेट्रो, तो कभी हाईवे हर जगह अब रील्स का स्टेज बनता जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ युवाओं ने बीच सड़क खड़ी बाइक के चारों ओर घेरा बनाकर प्रियंका चोपड़ा के गाने पर जबरदस्त डांस कर दिया. रंग-बिरंगी लाइट्स लगी बाइक, सिंक्रोनाइज़ स्टेप्स और पूरा माहौल किसी म्यूजिक वीडियो जैसा लग रहा था. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. कुछ लोगों को यह “बेरोजगारी का स्वैग” लगा, तो कुछ ने इसे मासूम मस्ती और टैलेंट बताया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर बहस की बड़ी वजह बन चुका है.

 

क्या दिखा वायरल वीडियो में? 

वायरल क्लिप में करीब 15 युवक-युवतियां एक मोटरसाइकिल के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर डांस करते नजर आते हैं. बाइक पर मल्टीकलर फ्लैश लाइट्स लगी हुई हैं, जो पूरे वीडियो को और ज्यादा आकर्षक बना रही हैं. सभी युवा एक ही स्टेप्स में तालमेल के साथ नाचते दिखते हैं. ग्रुप में दो लड़कियां और एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करता नजर आता है. आसपास कुछ लोग खड़े होकर यह नजारा देखते हैं, जबकि पीछे से ट्रैफिक चलता हुआ दिखता है. इससे साफ है कि डांस मुख्य सड़क पर नहीं, बल्कि किनारे की पार्किंग जैसी जगह पर किया गया.

 

सोशल मीडिया पर फुटा गुस्सा 

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताया. कुछ लोगों ने लिखा कि हजारों करोड़ की लागत से बनी सार्वजनिक सड़कें रील बनाने के लिए नहीं होतीं. एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा, “जब नौकरी नहीं मिलती, तो हाईवे पर ही डांस स्टूडियो खोल लिया जाता है.” कई लोगों ने इसे बेरोजगारी और खराब सिविक सेंस से जोड़ दिया. कुछ ने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें युवाओं को गलत मैसेज देती हैं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती हैं. कुछ कमेंट्स में तो इस जगह को “रील शूटिंग जोन” तक कह दिया गया.

 

वायरल के बाद पुलिस एक्सन में 

हालांकि आलोचना के बीच कई लोग युवाओं के समर्थन में भी आए. उनका कहना था कि डांस सड़क के बीच नहीं, बल्कि किनारे बने पार्किंग या व्यू पॉइंट एरिया में किया गया था, जिससे ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ. कुछ यूजर्स ने डांस की कोरियोग्राफी और एनर्जी की तारीफ की, खासतौर पर छोटे बच्चे को “स्टार परफॉर्मर” बताया. समर्थकों का तर्क था कि रील बनाना आज के युवाओं की आम आदत है और हर चीज को नकारात्मक नजर से देखना ठीक नहीं. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि फुटेज की जांच की जा रही है. जरूरत पड़ी तो उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने फिर से सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल और सोशल मीडिया कल्चर पर बहस छेड़ दी है.

