बेरोजगारी का ऐसा स्वैग... प्रियंका चोपड़ा के गाने पर बीच सड़क बाइक को घेरे में लेकर लड़को ने किया ऐसा डांस, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवाओं ने एक्सप्रेसवे किनारे बाइक के चारों ओर डांस किया. कुछ लोगों ने इसे बेरोजगारी और गैर-जिम्मेदारी बताया, तो कुछ ने टैलेंट और मस्ती कहा. पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है.
सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे! कभी चलती ट्रेन, कभी मेट्रो, तो कभी हाईवे हर जगह अब रील्स का स्टेज बनता जा रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एक्सप्रेसवे का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुछ युवाओं ने बीच सड़क खड़ी बाइक के चारों ओर घेरा बनाकर प्रियंका चोपड़ा के गाने पर जबरदस्त डांस कर दिया. रंग-बिरंगी लाइट्स लगी बाइक, सिंक्रोनाइज़ स्टेप्स और पूरा माहौल किसी म्यूजिक वीडियो जैसा लग रहा था. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. कुछ लोगों को यह “बेरोजगारी का स्वैग” लगा, तो कुछ ने इसे मासूम मस्ती और टैलेंट बताया. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर बहस की बड़ी वजह बन चुका है.
This is Patna’s Marine Drive Expressway
It’s a 20.5 km expressway
It’s a ₹3,500 crore project
It is meant for daily commuting
But due to a lack of jobs, Bihari youth are doing launda naach on this expressway to make reels
Bihari Civic sense on top pic.twitter.com/ZbrcDrHmYL
क्या दिखा वायरल वीडियो में?
वायरल क्लिप में करीब 15 युवक-युवतियां एक मोटरसाइकिल के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर डांस करते नजर आते हैं. बाइक पर मल्टीकलर फ्लैश लाइट्स लगी हुई हैं, जो पूरे वीडियो को और ज्यादा आकर्षक बना रही हैं. सभी युवा एक ही स्टेप्स में तालमेल के साथ नाचते दिखते हैं. ग्रुप में दो लड़कियां और एक छोटा बच्चा भी शामिल है, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करता नजर आता है. आसपास कुछ लोग खड़े होकर यह नजारा देखते हैं, जबकि पीछे से ट्रैफिक चलता हुआ दिखता है. इससे साफ है कि डांस मुख्य सड़क पर नहीं, बल्कि किनारे की पार्किंग जैसी जगह पर किया गया.
This is Patna’s Marine Drive Expressway, where crores were invested not for easy commute, but for Launda Naachpic.twitter.com/ve2revBVR2
(@DikshaKandpal8) January 23, 2026
सोशल मीडिया पर फुटा गुस्सा
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना हरकत बताया. कुछ लोगों ने लिखा कि हजारों करोड़ की लागत से बनी सार्वजनिक सड़कें रील बनाने के लिए नहीं होतीं. एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा, “जब नौकरी नहीं मिलती, तो हाईवे पर ही डांस स्टूडियो खोल लिया जाता है.” कई लोगों ने इसे बेरोजगारी और खराब सिविक सेंस से जोड़ दिया. कुछ ने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें युवाओं को गलत मैसेज देती हैं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती हैं. कुछ कमेंट्स में तो इस जगह को “रील शूटिंग जोन” तक कह दिया गया.
आज से दस साल पहले पटना के लड़के अगल-बगल वाले मोहल्ले के टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलते थे, प्यार-मोहब्बत में जंग लड़ा करते थे, चाय के अड्डों पर भूत-भविष्य की चर्चा किया करते थे… आजकल के लौंडे मरीन ड्राइव पर नाच के रील्स बना रहे हैं। गजबे चल रहा है।
वायरल के बाद पुलिस एक्सन में
हालांकि आलोचना के बीच कई लोग युवाओं के समर्थन में भी आए. उनका कहना था कि डांस सड़क के बीच नहीं, बल्कि किनारे बने पार्किंग या व्यू पॉइंट एरिया में किया गया था, जिससे ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ. कुछ यूजर्स ने डांस की कोरियोग्राफी और एनर्जी की तारीफ की, खासतौर पर छोटे बच्चे को “स्टार परफॉर्मर” बताया. समर्थकों का तर्क था कि रील बनाना आज के युवाओं की आम आदत है और हर चीज को नकारात्मक नजर से देखना ठीक नहीं. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि फुटेज की जांच की जा रही है. जरूरत पड़ी तो उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने फिर से सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल और सोशल मीडिया कल्चर पर बहस छेड़ दी है.