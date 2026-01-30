हाईवे पर ये हरकत करते दिखे युवा, यूजर्स बोले- स्कूटी एक प्रेम कथा; VIDEO देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर हाईवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूटी दौड़ती नजर आ रही है. स्कूटी पर तीन युवा सवार हैं. जिनमें एक लड़की और दो लड़के हैं. वीडियो देखकर लगता है कि उसमें से भी ज्यादाजर नाबालिग हैं. वीडियो इस लिए वायरल हो रहा है क्योंकि स्कूटी पर सवार इन युवाओं का बैठने का तरीका और हाव-भाव आपत्तिजनक लगते हैं. तीनों में से किसी के भी पास हेलमेट नहीं है.

क्या कर रही थी लड़की?

एक लड़का स्कूटी चला रहा है और एक लड़का-लड़की स्कूटी पर पीछे वाली सीट पर बैठे हैं. इस दौरान वो लड़का-लड़की नॉर्मल पोजिशन में नहीं है. लड़का-लड़की एक दूसरे की ओर फेस कर बैठे हैं. इस दौरान लड़की का मुं​ह सामने की तरफ है और लड़का उल्टा बैठा है. देखने में लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की गोद में हैं. इस दौरान लड़का लड़की के गले में हाथ डालता नजर आता है. इनके इरादे और हावभाव किसी भी नजर से सभ्य नहीं लगते हैं. इस दौरान पीछे से आ रहे बड़े वाहन से किसी ने इनको कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @latest_bakchodi_2026 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 94 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट ​भी कर रहे हैं. वीडियो पर लिखा है, "इस प्यार को क्या नाम दूं?" इसी पर एक यूजर कमेंट करता है, "नाम बात में रख लियो पहले इनकी स्कूटी गिरा दे." इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में हंसी वाला इमोजी सेंड किया है.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "स्कूटी चलाने वाले भाई की फीलिंग समझ सकता हूं मैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "पदमश्री अवॉर्ड तो स्कूटी चलाने वाले को मिलना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "नाम तो स्कूटी वाले के बाप देंगे." चौथे यूजर ने लिखा, "स्कूटी एक प्रेम कथा." पांचवे यूजर ने लिखा, "इसके पापा तक ये वीडियो भेज दो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.