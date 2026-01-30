Advertisement
trendingNow13092044
Hindi Newsजरा हटकेहाईवे पर ये हरकत करते दिखे युवा, यूजर्स बोले- स्कूटी एक प्रेम कथा; VIDEO देखें

हाईवे पर ये हरकत करते दिखे युवा, यूजर्स बोले- स्कूटी एक प्रेम कथा; VIDEO देखें

Viral Video: हाईवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चलती स्कूटी पर युवा आपत्तिजनक हरकत करते नजर आ रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि ये वीडियो इनके पापा तक जानी चाहिए. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाईवे पर ये हरकत करते दिखे युवा, यूजर्स बोले- स्कूटी एक प्रेम कथा; VIDEO देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर हाईवे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूटी दौड़ती नजर आ रही है. स्कूटी पर तीन युवा सवार हैं. जिनमें एक लड़की और दो लड़के हैं. वीडियो देखकर लगता है कि उसमें से भी ज्यादाजर नाबालिग हैं. वीडियो इस लिए वायरल हो रहा है क्योंकि स्कूटी पर सवार इन युवाओं का बैठने का तरीका और हाव-भाव आपत्तिजनक लगते हैं. तीनों में से किसी के भी पास हेलमेट नहीं है. 

क्या कर रही थी लड़की?
एक लड़का स्कूटी चला रहा है और एक लड़का-लड़की स्कूटी पर पीछे वाली सीट पर बैठे हैं. इस दौरान वो लड़का-लड़की नॉर्मल पोजिशन में नहीं है. लड़का-लड़की एक दूसरे की ओर फेस कर बैठे हैं. इस दौरान लड़की का मुं​ह सामने की तरफ है और लड़का उल्टा बैठा है. देखने में लगता है जैसे दोनों एक दूसरे की गोद में हैं. इस दौरान लड़का लड़की के गले में हाथ डालता नजर आता है. इनके इरादे और हावभाव किसी भी नजर से सभ्य नहीं लगते हैं. इस दौरान पीछे से आ रहे बड़े वाहन से किसी ने इनको कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: खराब हो गई टीवी की स्क्रीन, दुकानदार ने मैकेनिक के बजाए उठाई झाड़ू और फिर...

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @latest_bakchodi_2026 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 94 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट ​भी कर रहे हैं. वीडियो पर लिखा है, "इस प्यार को क्या नाम दूं?" इसी पर एक यूजर कमेंट करता है, "नाम बात में रख लियो पहले इनकी स्कूटी गिरा दे." इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में हंसी वाला इमोजी सेंड किया है.

क्या बोले यूजर्स?
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "स्कूटी चलाने वाले भाई की फीलिंग समझ सकता हूं मैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "पदमश्री अवॉर्ड तो स्कूटी चलाने वाले को मिलना चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "नाम तो स्कूटी वाले के बाप देंगे." चौथे यूजर ने लिखा, "स्कूटी एक प्रेम कथा." पांचवे यूजर ने लिखा, "इसके पापा तक ये वीडियो भेज दो." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingHighway Video

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात