71 लाख कैश, 21 तोला सोना! मशहूर यूट्यूबर को शादी में मिले इतने 'गिफ्ट', लोग बोले- ये तो सीधा-सीधा दहेज है...

YouTuber Controversy: एक वायरल वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है. इस वीडियो में भारत के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार अपनी शादी में 71 लाख रुपये कैश और 21 तोला सोना लेते दिखाई दे रहे हैं, जिनके 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. इस रकम को परिवार की तरफ से ‘दान’ कहा गया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने इसे सीधे-सीधे दहेज करार दे दिया. वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सवाल उठने लगे कि अगर यह दहेज नहीं है तो फिर क्या है?

क्या यह कानूनन गलत है?

भारत में दहेज प्रथा 1961 के दहेज निषेध कानून के तहत गैरकानूनी है. इसके बावजूद समाज में इसे तोहफे, गिफ्ट या ‘दान’ के नाम पर चलाया जाता रहा है. लोगों का कहना है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती. अरुण पंवार जैसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस तरह खुलेआम पैसे और सोना लेना इस कानून का मजाक उड़ाने जैसा है. यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि कानून और नैतिकता की बहस बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

कितनी है यूट्यूबर की कमाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण पंवार अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने 20 से 25 लाख रुपये तक कमाते हैं. उनके 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह सोशल मीडिया पर एक बड़ी पहचान रखते हैं. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जब वह पहले से ही करोड़ों की कमाई कर रहे हैं तो फिर शादी में इतनी बड़ी रकम और सोना लेने की जरूरत क्या थी? यही सवाल इस विवाद को और भी गंभीर बना रहा है.

Meet YouTuber Arun Panwar. > bro earn 20 - 25 lakh per month from YouTube.

> Still bro take dowry in the name of "Daan" from her family

>Bro get 71 lakh rupee cash & "21 Tola" Gold. pic.twitter.com/rRlMjA6S3L — Sumit (@beingsumit01) January 31, 2026

कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि यह सब कुछ परिवार की मर्जी से दिया गया ‘दान’ था. लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि दहेज को ‘दान’ या ‘गिफ्ट’ कहकर पेश करना कोई नई बात नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि 2026 में भी यह बीमारी अमीर और पढ़े-लिखे लोगों में जिंदा है और यही चीज गरीब वर्ग को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है.

यह भी पढ़ें: पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

लोग इतने नाराज क्यों हैं?

एक यूजर ने लिखा कि अगर वीडियो सामने आ चुका है तो दूल्हा और उसका परिवार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? किसी ने कहा कि इसे संस्कृति का नाम देकर बचाया जा रहा है. एक और यूजर ने यह भी कहा कि अरुण की पत्नी एक सर्जन हैं और इतनी पढ़ी-लिखी महिला का इस तरह की प्रथा को स्वीकार करना बेहद दुखद है. लोगों को डर है कि आगे चलकर उस पर और ‘गिफ्ट’ के लिए दबाव न डाला जाए.

अब तक अरुण पंवार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उनकी खामोशी भी लोगों के शक को और बढ़ा रही है. सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि इस मामले की जांच हो और अगर यह दहेज साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाए.