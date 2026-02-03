Advertisement
trendingNow13096010
Hindi Newsजरा हटके71 लाख कैश, 21 तोला सोना! मशहूर यूट्यूबर को शादी में मिले इतने गिफ्ट, लोग बोले- ये तो सीधा-सीधा दहेज है...

71 लाख कैश, 21 तोला सोना! मशहूर यूट्यूबर को शादी में मिले इतने 'गिफ्ट', लोग बोले- ये तो सीधा-सीधा दहेज है...

YouTuber Arun Panwar: भारत के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार पर शादी में 71 लाख रुपये नकद और 21 तोला सोना लेने का आरोप लगा है, जिसे ‘दान’ बताया गया लेकिन लोग इसे दहेज मान रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

71 लाख कैश, 21 तोला सोना! मशहूर यूट्यूबर को शादी में मिले इतने 'गिफ्ट', लोग बोले- ये तो सीधा-सीधा दहेज है...

YouTuber Controversy: एक वायरल वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है. इस वीडियो में भारत के मशहूर यूट्यूबर अरुण पंवार अपनी शादी में 71 लाख रुपये कैश और 21 तोला सोना लेते दिखाई दे रहे हैं, जिनके 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. इस रकम को परिवार की तरफ से ‘दान’ कहा गया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स ने इसे सीधे-सीधे दहेज करार दे दिया. वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सवाल उठने लगे कि अगर यह दहेज नहीं है तो फिर क्या है?

क्या यह कानूनन गलत है?

भारत में दहेज प्रथा 1961 के दहेज निषेध कानून के तहत गैरकानूनी है. इसके बावजूद समाज में इसे तोहफे, गिफ्ट या ‘दान’ के नाम पर चलाया जाता रहा है. लोगों का कहना है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती. अरुण पंवार जैसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस तरह खुलेआम पैसे और सोना लेना इस कानून का मजाक उड़ाने जैसा है. यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि कानून और नैतिकता की बहस बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

कितनी है यूट्यूबर की कमाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण पंवार अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने 20 से 25 लाख रुपये तक कमाते हैं. उनके 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वह सोशल मीडिया पर एक बड़ी पहचान रखते हैं. ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जब वह पहले से ही करोड़ों की कमाई कर रहे हैं तो फिर शादी में इतनी बड़ी रकम और सोना लेने की जरूरत क्या थी? यही सवाल इस विवाद को और भी गंभीर बना रहा है.

 

 

कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि यह सब कुछ परिवार की मर्जी से दिया गया ‘दान’ था. लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि दहेज को ‘दान’ या ‘गिफ्ट’ कहकर पेश करना कोई नई बात नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि 2026 में भी यह बीमारी अमीर और पढ़े-लिखे लोगों में जिंदा है और यही चीज गरीब वर्ग को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है.

यह भी पढ़ें: पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

लोग इतने नाराज क्यों हैं?

एक यूजर ने लिखा कि अगर वीडियो सामने आ चुका है तो दूल्हा और उसका परिवार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? किसी ने कहा कि इसे संस्कृति का नाम देकर बचाया जा रहा है. एक और यूजर ने यह भी कहा कि अरुण की पत्नी एक सर्जन हैं और इतनी पढ़ी-लिखी महिला का इस तरह की प्रथा को स्वीकार करना बेहद दुखद है. लोगों को डर है कि आगे चलकर उस पर और ‘गिफ्ट’ के लिए दबाव न डाला जाए.

अब तक अरुण पंवार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उनकी खामोशी भी लोगों के शक को और बढ़ा रही है. सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है कि इस मामले की जांच हो और अगर यह दहेज साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

YouTuberArun Panwar

Trending news

ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका