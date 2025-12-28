Air India 171 कांड में गौरव तनेजा का विस्फोटक दावा! क्या पायलट ने 'जानबूझकर' क्रैश करने की कोशिश की थी?

Advertisement
YouTuber Gaurav Taneja: यूट्यूबर गौरव तनेजा ने दावा किया है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 की अंतिम रिपोर्ट में पायलट की जानबूझकर की गई क्रैश की आशंका जताई जा सकती है. उन्होंने दिल्ली-वॉशिंगटन के बीच कथित बातचीत का भी जिक्र किया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:22 AM IST
एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे को लेकर जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मशहूर यूट्यूबर और पूर्व एयरएशिया इंडिया पायलट गौरव तनेजा उर्फ ‘फ्लाइंग बीस्ट’ ने सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसने लोगों को चौंका दिया. तनेजा का कहना है कि इस भयावह विमान हादसे की फाइनल जांच रिपोर्ट में पायलट पर जानबूझकर विमान क्रैश करने का आरोप डाला जा सकता है. इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कथित बातचीत का भी जिक्र किया है. यह दावा सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग सच सामने लाने की मांग कर रहे हैं.

 

गौरव तनेजा का सनसनीखेज दावा

गौरव तनेजा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि Air India Flight 171 के क्रैश के लिए पायलट की “इरादतन गलती” को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. उन्होंने लिखा कि ऐसी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को लेकर दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बातचीत चल रही है, जिससे भारत और भारतीयों को ज्यादा शर्मिंदगी न झेलनी पड़े. तनेजा के मुताबिक, उनका यह दावा अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि इस तरह किसी व्यक्ति पर दोष डालकर बड़ी संस्थाओं को बचाना खतरनाक परंपरा बन सकता है. इस बयान के बाद मामला और संवेदनशील हो गया.

 

सोशल मीडिया पर सवाल 

तनेजा के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने कहा कि बिना अंतिम रिपोर्ट आए पायलट पर सवाल उठाना गलत है. एक यूजर ने लिखा, “किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर बड़ी संस्थाओं को बचाना बेहद खतरनाक है.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “यह दुखद है, क्योंकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक पायलट ने विमान बचाने की पूरी कोशिश की थी.” कई लोगों ने जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा. मामला अब सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बनता जा रहा है.

क्या हुआ था Air India Flight 171 के साथ?

एयर इंडिया फ्लाइट 171 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ने उड़ान भरने के महज 32 सेकंड बाद ही संतुलन खो दिया और बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन से जा टकराया. इस भीषण हादसे में विमान में सवार लगभग सभी यात्रियों और जमीन पर मौजूद कई लोगों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बच पाया. हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई थी.

 

प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या सामने आया?

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान के दोनों इंजनों की पावर खत्म हो गई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच ‘RUN’ से ‘CUTOFF’ की स्थिति में चले गए थे. हालांकि, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये स्विच क्यों और कैसे बदले. जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि हादसे की जांच अभी जारी है और फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है. ऐसे में गौरव तनेजा के दावे ने जांच प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है.

