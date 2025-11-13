Advertisement
जेल भेजो इसे... यूट्यूबर ने पानी की तरह बहाया पेट्रोल, Video वायरल होते ही लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

YouTuber Pradeep Dhaka: मशहूर यूट्यूबर प्रदीप धाका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वह पेट्रोल पंप पर अपनी थार कार में पेट्रोल डालते वक्त उसे पानी की तरह बिखेरते नजर आए. वीडियो देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स भड़क उठे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:07 PM IST
जेल भेजो इसे... यूट्यूबर ने पानी की तरह बहाया पेट्रोल, Video वायरल होते ही लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

YouTuber Pradeep Dhaka: इंटरनेट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मशहूर यूट्यूबर का वीडियो सामने आया, जिसमें वह पेट्रोल पंप पर अपनी ब्लैक महिंद्रा थार में खुद ही पेट्रोल भरते दिखे. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने पेट्रोल को पानी की तरह चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया जैसे कोई कार धो रहा हो. कई सेकंड तक ऐसा करने के बाद ही उन्होंने पेट्रोल नोजल को सही तरीके से लगाया.

किसने पहचाना यूट्यूबर और क्यों उठे सवाल?

वायरल पोस्ट के मुताबिक, इस यूट्यूबर का नाम प्रदीप धाका बताया जा रहा है. उनके साथ वीडियो में ‘ब्लैक कैट कमांडो’ जैसे दिखने वाले लोग भी नजर आए. यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी हरकत करते वक्त किसी ने उसे रोका क्यों नहीं और पेट्रोल पंप के कर्मचारी क्या कर रहे थे?

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

क्यों गुस्से में फट पड़े नेटिजन्स?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स आगबबूला हो गए. एक पोस्ट में लिखा गया, “यह यूट्यूबर अपनी कार में कम पेट्रोल डालकर और बाहर ज्यादा गिराकर व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. अगर किसी की जान चली जाती तो?” इस पोस्ट को निशांतजर्नली नाम के अकाउंट ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया, जिसे दो दिन में 4.3 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

 

 

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

कई लोगों ने प्रदीप धाका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, “इसे पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा 23 और पेट्रोलियम रूल्स 2002 के रूल नंबर 12 के तहत सजा मिलनी चाहिए.” वहीं, किसी ने कहा, “यह इंटरनेट व्यूज की अंधी दौड़ का सबसे खराब उदाहरण है.” कई लोगों ने उसे समाज के लिए खतरा बताते हुए गिरफ्तारी की मांग की.

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

लोगों ने क्यों बताया इसे संसाधनों की बर्बादी?

कुछ यूजर्स ने इस हरकत को संसाधनों की खुली बर्बादी बताया. एक कमेंट में लिखा गया, “चाहे वह अमीर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीमित संसाधनों को यूं बर्बाद करे.” एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, “इस व्यक्ति को जेल में डालो और पेट्रोल पंप का लाइसेंस तुरंत रद्द करो, क्योंकि उसने लोगों की जान जोखिम में डाली है.” वीडियो पर बढ़ती आलोचना के बीच अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले पर सख्त कदम उठाए. यह घटना फिर से साबित करती है कि सोशल मीडिया पर व्यूज और फेम के पीछे भागना कभी-कभी कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

