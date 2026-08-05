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आसमान भी अब हमारा है... यूट्यूबर सौरव जोशी ने दिखाया बड़ा दिल, मासूमों को कराया उनके सपनों का पहला सफर

Sourav Joshi Vlogs: प्रसिद्ध यूट्यूबर सौरव जोशी ने गरीब बच्चों के सपनों को उड़ान दी. हल्द्वानी से दिल्ली के लिए स्पेशल फ्लाइट बुक कर कराया पहला फ्लाइंग एक्सपीरियंस. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Aug 05, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:16 PM IST
आसमान भी अब हमारा है... यूट्यूबर सौरव जोशी ने दिखाया बड़ा दिल, मासूमों को कराया उनके सपनों का पहला सफर
Image Credit: प्लेन में बच्चों के साथ यूट्यूबर सौरव जोशी

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है.

साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं.

आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए https://zeenews.india.com/hindi/entertainment पर भी जुड़ सकते हैं.

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