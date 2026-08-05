/आसमान भी अब हमारा है... यूट्यूबर सौरव जोशी ने दिखाया बड़ा दिल, मासूमों को कराया उनके सपनों का पहला सफर

Sourav Joshi books flight: भारत के नंबर वन डेली व्लॉगर और यूट्यूबर सौरव जोशी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे सिर्फ अपने वीडियोज़ से एंटरटेनमेंट ही नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों को जीतना भी बखूबी जानते हैं. सोशल मीडिया की चकाचौंध के बीच सौरव जोशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. सौरव ने गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देते हुए पहली बार हवाई जहाज की सैर कराई है.
यूट्यूब पर 4 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स वाले सौरव जोशी की ओर से आई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्पेशल फ्लाइट एक्सपीरियंस प्लान किया. जो बच्चे अब तक केवल आसमान में उड़ते प्लेन को नीचे से देखते थे या फिर कार्टून में हवाई जहाज देखा करते थे, उनके लिए यह पल किसी जादुई सपने से कम नहीं था. सौरव जोशी ने हल्द्वानी से इन बच्चों को दिल्ली लाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम किया. जब बच्चे एयरपोर्ट पहुंचे और प्लेन में सवार हुए, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था.
सौरव जोशी खुद एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से आते हैं. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में पैसों की तंगी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा है. इसीलिए वे अच्छे से समझते हैं कि एक छोटे से मौके या अनुभव से किसी बच्चे की जिंदगी और उसकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है. भारत में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं. ऐसे में सौरव का यह कदम बच्चों को यह बताने के लिए था कि वे भी बड़े सपने देख सकते हैं.
यह सफर सिर्फ फ्लाइट तक ही सीमित नहीं रहा. सौरव जोशी और उनकी पत्नी अवंतिका खुद इन बच्चों के साथ दिल्ली में पूरा दिन मौजूद रहे. उन्होंने बच्चों को दिल्ली की मशहूर जगहें घुमाईं, गेमिंग आर्केड ले जाकर ढेर सारे गेम्स खिलवाए और सबने मिलकर पिज्जा पार्टी की. बच्चों के साथ बिताए गए इस दिन ने कई अनमोल यादें बना दीं. इसके बाद सभी बच्चों को सुरक्षित तरीके से बस द्वारा वापस हल्द्वानी भेजा गया. इसका पूरा वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया है.
यूट्यूब पर लगातार डेली व्लॉगिंग करके अपनी पहचान बनाने वाले सौरव जोशी आज कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है. लेकिन अपनी सफलता का इस्तेमाल समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करना ही उन्हें सबसे अलग बनाता है. सौरव जोशी का मानना है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ फेम या पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों के काम आना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
सौरव जोशी के इस भावुक और प्रेरणादायक कदम की पूरे इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है. उनके फैंस का कहना है कि अपनी जड़ों को न भूलना और दूसरों के सपनों को पूरा करना ही एक सच्चे स्टार की पहचान होती है. सौरव जोशी के इस कदम ने न सिर्फ उन बच्चों को जिंदगी भर का अनुभव दिया, बल्कि देश के लाखों युवाओं को भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दी है.