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Hindi Newsजरा हटकेWatch: ठुमके लगाए, मारी फ्लिप...जाम्बिया के नागरिकों ने तो समां बांध दिया, लॉलीपॉप लागेलू गाने पर किया जोरदार डांस

Watch: ठुमके लगाए, मारी फ्लिप...जाम्बिया के नागरिकों ने तो समां बांध दिया, लॉलीपॉप लागेलू गाने पर किया जोरदार डांस

Zambian Dance: जाम्बिया स्थित भारतीय एम्बेसी में स्थानीय कलाकारों ने बिहार दिवस समारोह के मौके पर ऐसा समां बांधा कि लोग देखते रह गए. इस डांस परफॉर्मेंस का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:33 PM IST
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Watch: ठुमके लगाए, मारी फ्लिप...जाम्बिया के नागरिकों ने तो समां बांध दिया, लॉलीपॉप लागेलू गाने पर किया जोरदार डांस

Viral Dance: दक्षिण अफ्रीका में एक देश है. नाम है जाम्बिया. बेहद कम ही लोग इसके बारे में जानते होंगे. 2.13 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश के लोगों का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. भारतीय एम्बेसी में जाम्बियन नागरिकों ने बिहार दिवस सेलिब्रेशन में लॉलीपॉप लागेलू गाने पर डांस किया. यह वायरल वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. 

जाम्बिया के नागरिकों की शानदार परफॉर्मेंस

मॉनिका वर्मा नाम की एक्स यूजर ने यह वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में जाम्बिया के नागरिक रंग-बिरंगी भारतीय पोशाकों में नजर आ रहे हैं और उन्होंने शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस दी. 

 इस क्लिप में, ग्रुप को एक मशहूर भोजपुरी गाने पर पूरे जोश के साथ थिरकते हुए देखा गया. वे बड़ी आसानी से एक-दूसरे के साथ कदम, हाव-भाव और ताल मिला रहे थे. एक कलाकार, जिसने गहरे गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था, बड़ी ही नजाकत से घूमी, जबकि बाकी लोगों ने भी उसके साथ तालमेल बिठाते हुए डांस किया, तालियां बजाईं और ऐसे चंचल हाव-भाव दिखाए जो क्लासिक बॉलीवुड-स्टाइल कोरियोग्राफी की याद दिलाते थे.

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कलाकार की फ्लिप ने बांधा समां

स्टेज के बैकग्राउंड पर 'बिहार दिवस 2026 जाम्बिया' लिखा था, जो इस जश्न का माहौल बना रहा था. कलाकार पूरे आत्मविश्वास के साथ थिरक रहे थे और साफ तौर पर संगीत और उस पल का लुत्फ ले रहे थे. कार्यक्रम के आखिर में, एक डांसर ने तो एक जोरदार 'फ्लिप' (हवा में कलाबाजी) भी दिखाई, जिस पर दर्शकों ने जोरदार तालियों और चीयर्स के साथ उसका उत्साह बढ़ाया.

यह परफॉर्मेंस न केवल अपने जोरदार प्रदर्शन के लिए खास थी, बल्कि इसलिए भी कि यह किस चीज का प्रतिनिधित्व करती थी. यह एक ऐसा सांस्कृतिक मेल है, जो बेहद स्वाभाविक, आनंदमय और दर्शकों की तरफ से दिल से सराहा गया.

'सॉफ्ट पावर हर दिन जीतती है'

इस क्लिप को शेयर करते हुए मोनिका वर्मा ने कैप्शन में लिखा, 'भारतीय दूतावास में बिहार दिवस के जश्न के दौरान जाम्बिया के नागरिक 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर थिरक रहे हैं. सॉफ्ट पावर हर दिन जीतती है.'

जैसे ही यह क्लिप इंटरनेट पर आई, यह वायरल हो गई. एक यूजर ने लिखा, 'क्या शानदार है. क्या पावरफुल डांस था.' अन्य शख्स ने लिखा, 'आखिर में शख्स ने जो फ्लिप मारी, वह गजब थी, गुड वर्क.'

जाम्बिया स्थित भारतीय एम्बेसी में बिहार दिवस धूमधाम से मनाया गया. यह दर्शाता है कि दूसरे देशों में भी बिहार की सांस्कृतिक छाप कितनी मजबूत है. इससे स्थानीय समुदाय और भारतीय प्रवासी डांस, म्यूजिक और परंपराओं के जरिए एक-दूसरे के करीब आते हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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