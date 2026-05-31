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Hindi Newsजरा हटकेभैया! घंटी मत बजाना, फोन कर लेना... डिलीवरी बॉय ने खोला आधी रात को ऑर्डर करने वालों का सीक्रेट; देखें Video

भैया! घंटी मत बजाना, फोन कर लेना... डिलीवरी बॉय ने खोला आधी रात को ऑर्डर करने वालों का सीक्रेट; देखें Video

Delivery Boy Reveals Midnight Orders Viral Video: आधी रात के ऑर्डर्स को लेकर एक डिलीवरी बॉय का मजेदार खुलासा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उसने बताया कि रात 12 बजे के बाद लोग सबसे ज्यादा क्या-क्या मंगाते हैं और क्यों कई ग्राहक बार-बार एक ही बात कहते हैं - 'भैया, बेल मत बजाना.' वीडियो पर लाखों लोग खुद को रिलेट कर रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 09:26 AM IST
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Image credit: instagram/@the_deliveryboy81
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Delivery Boy Reveals Midnight Orders Viral Video: आज के दौर में क्विक कॉमर्स ऐप्स ने लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है. चाहे रात हो या दिन, कुछ ही मिनटों में खाने-पीने का सामान घर तक पहुंच जाता है. खासकर देर रात लगने वाली भूख और अचानक होने वाली क्रेविंग्स के लिए ये ऐप्स लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात 12 बजे के बाद सबसे ज्यादा कौन-सी चीजें ऑर्डर की जाती हैं? इसी सवाल का जवाब एक डिलीवरी बॉय ने अपने वायरल वीडियो में दिया है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और खुद को उससे जोड़ भी रहे हैं.

डिलीवरी बॉय ने बताए आधी रात के राज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक डिलीवरी पार्टनर अपने अनुभव साझा करता नजर आता है. वह बताता है कि देर रात मिलने वाले ऑर्डर्स का पैटर्न दिन के मुकाबले काफी अलग होता है. वीडियो में वह कहता है कि देर रात आने वाले ज्यादातर ऑर्डर्स लड़कियों के होते हैं. आगे वह बताता है कि रात में ज्यादातर लोग भारी खाना नहीं, बल्कि चिप्स, वेफर्स, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट स्नैक्स जैसी चीजें ऑर्डर करते हैं. डिलीवरी बॉय का कहना है कि कई बार उसे ऐसे ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ग्राहक अचानक कुछ खाने का मन होने पर ही सामान मंगाते हैं. यही वजह है कि रात के समय छोटे-छोटे स्नैक्स और जंक फूड की मांग काफी बढ़ जाती है.

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'भैया, बेल मत बजाना' सबसे आम रिक्वेस्ट

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा वह है, जब डिलीवरी बॉय ग्राहकों की एक खास आदत का जिक्र करता है. वह बताता है कि देर रात ऑर्डर करने वाले कई लोग, जिनमें ज्यादातर लड़कियां होती हैं, पहले से ही नोट लिख देते हैं या फोन करके कहते हैं कि घर पहुंचने से पहले कॉल कर देना, लेकिन बेल बिल्कुल मत बजाना. उसकी यह बात सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स हंस पड़े. कई लोगों ने माना कि वे भी अक्सर रात में परिवार वालों को बिना बताए अपनी पसंद की चीजें मंगाते हैं और नहीं चाहते कि घर के बाकी लोग जाग जाएं. यही वजह है कि वीडियो का यह हिस्सा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया जमकर रिलेट

जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि भैया ने तो हमारी पूरी पोल खोल दी. दूसरे ने मजाक में कहा कि रात में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक मंगाने वालों की पहचान अब छिप नहीं सकती. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि बेल मत बजाना वाली लाइन सुनकर लगा जैसे मेरी ही बात हो रही है. कई लोगों ने यह भी माना कि दिनभर की भागदौड़ के बाद रात का समय ही ऐसा होता है, जब वे अपनी पसंद का स्नैक आराम से खा पाते हैं.

क्यों बढ़ रहा है लेट नाइट ऑर्डर का ट्रेंड?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलती लाइफस्टाइल, देर रात तक काम करने की आदत और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर घंटों बिताने के कारण लोगों में लेट नाइट स्नैकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है. कई लोग वेब सीरीज देखते हुए या काम खत्म करने के बाद कुछ हल्का-फुल्का खाना पसंद करते हैं. क्विक डिलीवरी ऐप्स ने इस आदत को और आसान बना दिया है. अब लोगों को रात में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ ही मिनटों में पसंदीदा स्नैक्स उनके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं.

इसलिए वायरल हो रहा है वीडियो

इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और सच्चाई है. इसमें कोई बड़ी स्क्रिप्ट या एक्टिंग नहीं है, बल्कि एक डिलीवरी बॉय ने अपने रोजमर्रा के अनुभवों को मजेदार अंदाज में साझा किया है. शायद यही वजह है कि लाखों लोग इस वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देर रात की भूख और बेल मत बजाना वाली रिक्वेस्ट सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आदत बन चुकी है. यही कारण है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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