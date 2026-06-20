Zepto Delivery Boy Income: 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने वाले ये डिलीवरी पार्टनर्स दिन-रात सड़कों पर दौड़ते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जेप्टो के एक युवा डिलीवरी पार्टनर ने अपनी एक हफ्ते की कमाई का सच सबके सामने रखा है. कंटेंट क्रिएटर नूरसाद अली (@nursad_ali) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है.
वायरल वीडियो में इस गीग वर्कर ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जेप्टो से मिला अपना वीकली पेआउट दिखाया है. राइडर ने खुलासा किया कि उसने महज एक हफ्ते में 14,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की है. डिलीवरी का काम कितना थका देने वाला और मुश्किल होता है, यह हम सब जानते हैं. ऐसे में एक हफ्ते में इतनी रकम कमाना कई लोगों को हैरान कर रहा है. इस वीडियो ने आज के समय में डिलीवरी पार्टनर्स की आर्थिक स्थिति की एक साफ तस्वीर पेश की है.
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. कमाई का यह आंकड़ा सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इस वीडियो के बाद डिलीवरी राइडर्स के लिए बेहतर इंसेंटिव और साफ-सुथरे पे-स्ट्रक्चर की मांग उठेगी. हालांकि, इस वर्कर ने किसी शिकायत के बजाय सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत के लिए सम्मान और पहचान की मांग की है. राइडर के इस सीधे और सच्चे अंदाज की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को बाद में ब्रीफ इंडिया ने इंस्टाग्राम को शेयर किया है.
एक यूजर ने लिखा, "लोग इन लोगों की तुलना इंजीनियरिंग डिग्री वाले व्यक्ति से करते हैं. बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह कड़ी मेहनत वाला काम है. दोनों प्रोफेशनल्स की शुरुआती कमाई शायद एक जैसी (20-25 हजार रुपये प्रति महीना) हो, लेकिन क्या जेप्टो वाला व्यक्ति अगले 5 सालों में इंजीनियर की सैलरी के बराबर पहुंच पाएगा? लोगों की बातों में आकर यह न मानें कि शिक्षा मायने नहीं रखती." दूसरे ने मजाक में लिखा, "अब तो भाई रोल्स-रॉयस में डिलीवरी करेगा."
भारत में गीग इकॉनमी कितनी तेजी से बढ़ रही है और इससे जुड़े वर्कर्स की उम्मीदें क्या हैं. कमाई अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की दौड़भाग और रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग गीग वर्कर्स की जवाबदेही और उनके अधिकारों को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.
Q1. वायरल वीडियो में जेप्टो डिलीवरी बॉय ने कितनी कमाई दिखाई है?
Ans. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जेप्टो डिलीवरी पार्टनर ने एक हफ्ते में 14,000 रुपये से ज्यादा की कमाई का खुलासा किया है.
Q2. इस वीडियो को किसने शेयर किया है?
Ans. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर नूरसाद अली (@nursad_ali) नाम के कंटेंट क्रिएटर और डिलीवरी राइडर ने शेयर किया है.
Q3. वीडियो पर लोगों का क्या रिएक्शन है?
Ans. वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन हैं. कुछ लोग राइडर की मेहनत और कमाई की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग कंपनियों से पॉलिसी को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं.
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