रात के 2 बजे लड़कियां ऑनलाइन क्या मंगाती हैं? डिलीवरी बॉय ने सरेआम खोल दिया सबसे बड़ा सीक्रेट!

Zepto Delivery Boy Viral: आजकल आधी रात को भूख लगना और तुरंत फोन उठाकर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर देना एक नॉर्मल बात बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 या 3 बजे आपके घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय इस बारे में क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जेप्टो डिलीवरी बॉय का वीडियो खूब धमाल मचा रहा है. इस लड़के ने आधी रात को ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स, खासकर लड़कियों की ऐसी पोल खोली है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस राइडर ने ऐसा क्या कह दिया जो इसका वीडियो हर जगह वायरल हो गया है.

आधी रात को खुला लड़कियों का सीक्रेट

इंटरनेट पर @the_deliveryboy81 नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को बनाने वाला लड़का खुद एक जेप्टो डिलीवरी एजेंट है. उसने वीडियो में बड़े ही मजेदार अंदाज में बताया कि रात के समय सबसे ज्यादा ऑर्डर किसके आते हैं. उसने खुलासा किया कि आधी रात को जितने भी ऑर्डर आते हैं, उनमें से ज्यादातर लड़कियों के होते हैं. अब लड़कियां रात में क्या मंगाती हैं और कैसे मंगाती हैं, इसी बात को लेकर इस राइडर ने एक बड़ा ही प्यारा और फनी गुस्सा जाहिर किया है.

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भैया, बेल मत बजाना प्लीज

डिलीवरी बॉय ने वीडियो में बताया कि जैसे ही वह रात में किसी लड़की का ऑर्डर पिकअप करता है, उसे तुरंत एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलता है. कस्टमर की तरफ से लिखा होता है या फोन पर कहा जाता है, "भैया, जब आप सोसाइटी में आना तो फोन कर देना, लेकिन घर की घंटी मत बजाना." राइडर ने हंसते हुए कहा कि लोग घर में चोरी-छिपे खाना मंगाते हैं ताकि घरवालों को पता न चल जाए. बेल न बजाने की यह रिक्वेस्ट इतनी कॉमन है कि हर दूसरे ऑर्डर में यही कहानी होती है.

ये कौन सा टाइम है खाने का

वीडियो में राइडर आगे कहता है कि जब वह ऑर्डर का पैकेट देखता है, तो उसमें कोई भारी-भरकम खाना नहीं होता. उसमें चिप्स, वेफर्स, मैगी और चॉकलेट जैसी चीजें होती हैं. इसी बात पर चुटकी लेते हुए वह कहता है, "ये कौन सा टाइम है भाई रात को खाने का? और वो भी चोरी-छिपे. ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन में इन लोगों को ये सब खाने का टाइम ही नहीं मिलता." उसका यह देसी और सीधा अंदाज लोगों के दिलों को छू गया है.

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इंटरनेट पर लोग बोले- सॉरी भाई

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी मिडनाइट क्रेविंग्स की बात मान रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "सॉरी भाई, अब से रात को तंग नहीं करेंगे, डांटो मत." वहीं एक लड़की ने कमेंट किया, "थैंक यू भैया, हमारा ये सीक्रेट पूरी दुनिया को बताने के लिए." ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आधी रात का वो समय उनका 'मी टाइम' होता है, इसलिए वे स्नैक्स मंगाते हैं.