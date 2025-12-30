1,89,900 रुपये का ऑर्डर, 54,000 की टिप... Zepto की रिपोर्ट ने चौंकाया, भारतीयों ने 2025 में क्या-क्या मंगवाया? देखें लिस्ट

Zepto Shopping Trends 2025: साल 2025 में Zepto ऐप को 3,46,41,64,197 बार खोला गया, जो यह दिखाता है कि क्विक कॉमर्स अब रोज़मर्रा की ज़रूरत बन चुका है. डिलीवरी पार्टनर्स ने मिलकर 24,52,95,068 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसे अगर तुलना करें तो यह धरती के चारों ओर 11 साल तक लगातार उड़ान भरने जैसा है. इस साल की सबसे तेज़ डिलीवरी सिर्फ 48 सेकंड में पूरी हुई.

क्या सच में Zepto से लोगों ने पैसे भी बचाए?

तेज एक्सेस, स्मार्ट शॉपिंग और प्रतिस्पर्धी कीमतों की वजह से भारतीय उपभोक्ताओं ने Zepto पर खरीदारी कर करीब 17,000 करोड़ रुपये की बचत की. यह आंकड़ा बताता है कि स्पीड के साथ सेविंग भी बड़े पैमाने पर संभव हो पाई.

कौन बने Zepto के सबसे बड़े और अनोखे यूजर?

मुंबई के यासिन ने 1,89,900 रुपये का एक ही ऑर्डर देकर सबको चौंका दिया. वहीं राजकुमार एल ने 5,894 डिलीवरी कर Zepto लीजेंड का दर्जा हासिल किया, जो औसतन रोज़ 16 ऑर्डर करते रहे. गुरुग्राम के प्रियांशु ने 54,000 रुपये की टिप देकर डिलीवरी पार्टनर्स का दिल जीत लिया.

बेंगलुरु में लोग सबसे ज्यादा क्या मंगाते रहे?

बेंगलुरु में नंदिनी दूध, टमाटर और बिंगो चिप्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए गए. यहां 69,177 टाइप-सी चार्जिंग केबल्स मंगाई गईं, जो आखिरी वक्त की टेक ज़रूरतें दिखाती हैं. दिलचस्प बात यह रही कि कॉफी और मेलाटोनिन गमीज एक साथ 5,279 बार ऑर्डर हुईं.

मुंबई और दिल्ली एनसीआर की पसंद कितनी अलग?

मुंबई में अमूल दूध, प्याज़ और बोतलबंद पानी टॉप पर रहे और 7,84,637 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स खपत हुई. स्नैक्स और कंडोम एक साथ 37,193 बार ऑर्डर हुए. दिल्ली एनसीआर में अमूल फ्रेश दूध और मैजिक मसाला छाए रहे, नॉर्थ दिल्ली ने अमरूद चुना तो साउथ दिल्ली ने एवोकाडो को तरजीह दी. हैदराबाद में हेरिटेज दूध, बिंगो और थम्स अप सबसे ज़्यादा मंगाए गए. 65,105 किलो उस्मानिया बिस्किट्स के बिना सुबह की चाय अधूरी रही. वहीं शुगर-फ्री प्रोडक्ट्स और मिठाइयां एक साथ 682 बार ऑर्डर हुईं, मानो डाइट को 2026 पर टाल दिया गया हो.