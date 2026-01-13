Advertisement
trendingNow13073013
Hindi Newsजरा हटकेमुर्गा बनाकर Zepto Delivery Boy को स्टोर मालिक ने क्यों पीटा? CCTV में रिकॉर्ड हुआ चौंकाने वाला केस

मुर्गा बनाकर Zepto Delivery Boy को स्टोर मालिक ने क्यों पीटा? CCTV में रिकॉर्ड हुआ चौंकाने वाला केस

Zepto Delivery Rider Case: एक Zepto स्टोर में डिलीवरी बॉय के साथ हुई बर्बरता का CCTV वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया है. मामूली बात पर हुई मारपीट ने कामगारों की हालत पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 13, 2026, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुर्गा बनाकर Zepto Delivery Boy को स्टोर मालिक ने क्यों पीटा? CCTV में रिकॉर्ड हुआ चौंकाने वाला केस

Zepto Store Controversy: दिल्ली के कोंडली इलाके में स्थित Zepto स्टोर से सामने आई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक डिलीवरी राइडर के साथ मामूली बात पर जिस तरह का सलूक किया गया, उसने कामगारों की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, डिलीवरी राइडर ऋषभ कुमार ने स्टोर के अंदर खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया था. इसी बात को लेकर स्टोर में मौजूद कुछ कर्मचारियों और स्टोर मालिक ने आपत्ति जताई. इसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि युवक के साथ मारपीट की गई और उसे सबके सामने मुर्गा बनने के लिए मजबूर किया गया.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

Add Zee News as a Preferred Source

CCTV फुटेज में क्या दिखा?

CCTV कैमरों में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक को घेरकर अपमानित किया जा रहा है. उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जबरन मुर्गा बनने को कहा गया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और Zepto स्टोर की कड़ी आलोचना हो रही है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, घायल डिलीवरी वर्कर का नाम ऋषभ कुमार है, जिसकी उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है. वह ओल्ड कोंडली के अंबेडकर पार्क के पास हरिजन बस्ती में रहता है और लल्ला बाबू का बेटा है. घटना के बाद ऋषभ को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है, जिसके चलते उसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

न्यू अशोक नगर पुलिस ने मामले में Zepto स्टोर के मालिक और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना में स्टोर मालिक और कर्मचारी शामिल थे. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है. इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी कर्मचारी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने या परफ्यूम लगाने की आजादी होनी चाहिए. वहीं दूसरे ने सवाल उठाया कि इतनी छोटी बात पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया.

यह भी पढ़ें: Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

कई यूजर्स ने Zepto को टैग करते हुए पूछा कि ऐसे असंवेदनशील और अमानवीय लोगों को स्टोर या फ्रेंचाइजी क्यों दी जाती है. लोगों का कहना है कि कम वेतन में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है और कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. यह मामला ऐसे वक्त सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही IFAT से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने खराब कामकाजी हालात, कम वेतन और सुरक्षा की कमी को लेकर हड़ताल की थी. ऐसे में यह घटना उस गुस्से और असंतोष को और गहरा करती नजर आ रही है, जो देशभर के ऐप-बेस्ड वर्कर्स के बीच पनप रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

zeptoDelivery Rider

Trending news

पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
General Upendra Dwivedi
8 आतंकी कैंप एक्टिव, हरकत हुई तो कार्रवाई पक्की; आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
BMC Chunav 2026
मराठी + मुस्लिम +...आखिरी गढ़ बीएमसी कैसे बचाएंगे ठाकरे बंधु? BJP के पास क्या है
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज