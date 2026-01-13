मुर्गा बनाकर Zepto Delivery Boy को स्टोर मालिक ने क्यों पीटा? CCTV में रिकॉर्ड हुआ चौंकाने वाला केस

Zepto Store Controversy: दिल्ली के कोंडली इलाके में स्थित Zepto स्टोर से सामने आई एक घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक डिलीवरी राइडर के साथ मामूली बात पर जिस तरह का सलूक किया गया, उसने कामगारों की सुरक्षा और सम्मान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, डिलीवरी राइडर ऋषभ कुमार ने स्टोर के अंदर खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया था. इसी बात को लेकर स्टोर में मौजूद कुछ कर्मचारियों और स्टोर मालिक ने आपत्ति जताई. इसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि युवक के साथ मारपीट की गई और उसे सबके सामने मुर्गा बनने के लिए मजबूर किया गया.

CCTV फुटेज में क्या दिखा?

CCTV कैमरों में कैद फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युवक को घेरकर अपमानित किया जा रहा है. उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जबरन मुर्गा बनने को कहा गया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और Zepto स्टोर की कड़ी आलोचना हो रही है. ANI की रिपोर्ट के अनुसार, घायल डिलीवरी वर्कर का नाम ऋषभ कुमार है, जिसकी उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है. वह ओल्ड कोंडली के अंबेडकर पार्क के पास हरिजन बस्ती में रहता है और लल्ला बाबू का बेटा है. घटना के बाद ऋषभ को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है, जिसके चलते उसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

न्यू अशोक नगर पुलिस ने मामले में Zepto स्टोर के मालिक और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना में स्टोर मालिक और कर्मचारी शामिल थे. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है. इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी कर्मचारी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने या परफ्यूम लगाने की आजादी होनी चाहिए. वहीं दूसरे ने सवाल उठाया कि इतनी छोटी बात पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया.

कई यूजर्स ने Zepto को टैग करते हुए पूछा कि ऐसे असंवेदनशील और अमानवीय लोगों को स्टोर या फ्रेंचाइजी क्यों दी जाती है. लोगों का कहना है कि कम वेतन में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है और कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. यह मामला ऐसे वक्त सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही IFAT से जुड़े डिलीवरी वर्कर्स ने खराब कामकाजी हालात, कम वेतन और सुरक्षा की कमी को लेकर हड़ताल की थी. ऐसे में यह घटना उस गुस्से और असंतोष को और गहरा करती नजर आ रही है, जो देशभर के ऐप-बेस्ड वर्कर्स के बीच पनप रहा है.